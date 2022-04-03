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Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor

DHA

Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU Dağı tünelinin girişinde dün akşam meydana gelen ve yolun çift yönlü olarak kapanmasına neden olan heyelanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte çalışmalara ağırlık veren ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde dün saat 19.50'de toprak kayması meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu TEM otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Karayolları ekipleri, yol üzerindeki toprağı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Dün gece trafiğe kapalı olan yolda ekipler, çalışma yaptı. Heyelanın şiddeti ise gün ağarınca ortaya çıktı. Ekipler, havanın aydınlanmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-04-03 07:54:08

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