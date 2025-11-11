Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Bolu - Tekirdağ kaç kilometre? Bolu - Tekirdağ arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Bolu - Tekirdağ kaç kilometre? Bolu - Tekirdağ arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Batı Karadeniz'in yemyeşil yaylaları ve ormanlarıyla ünlü şehri Bolu'dan, Marmara Denizi'nin Trakya kıyılarında uzanan, bağları ve sanayisiyle bilinen Tekirdağ'a doğru bir seyahat... Bu rota, Türkiye'nin en işlek otoyollarını kullanarak, ülkenin en büyük metropolü İstanbul'un kuzeyinden veya güneyinden geçerek iki farklı coğrafyayı birbirine bağlar. Bu önemli güzergahı planlayanlar için ise temel sorular şunlardır: Bolu - Tekirdağ kaç kilometre ve bu yolculuk için en uygun seçenek hangisidir? Yolculuğunuzu planlamak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri burada bulabilirsiniz...

        Giriş: 11.11.2025 - 16:40 Güncelleme: 11.11.2025 - 16:40
        Bolu - Tekirdağ kaç kilometre?
        Anadolu'nun yemyeşil dağlarından Trakya'nın bereketli ovalarına uzanan bu yolculuk, aynı zamanda İstanbul gibi dev bir metropolü nasıl teğet geçeceğinizin de bir planlamasını gerektirir. Kuzey Marmara Otoyolu mu, yoksa şehir içi yolları mı tercih edilecek? Bu ve benzeri soruların yanıtları, yolculuk sürenizi ve konforunuzu doğrudan etkileyecektir. İki şehir arasındaki bu bağlantının tüm ulaşım detaylarını ve her iki noktanın kendine has kimliklerini bu yazımızda sizler için derledik. İşte Bolu'nun doğasından Tekirdağ'ın sahiline uzanan yolun tüm ayrıntıları...

        BOLU - TEKİRDAĞ ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

        Bolu şehir merkezi ile Tekirdağ şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, İstanbul'u geçmek için tercih edilen güzergaha göre önemli ölçüde değişiklik gösterir. İki ana rota ve yaklaşık mesafeleri şöyledir:

        • Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Üzerinden: Bu, en modern, genellikle en hızlı ancak en maliyetli rotadır. Bolu'dan Anadolu Otoyolu (O-4) ile yola çıkıp, İstanbul'un kuzeyinden geçen Kuzey Marmara Otoyolu'na (O-7) bağlanılır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçildikten sonra yine O-7 ve ardından O-3 (Avrupa Otoyolu) veya D-100 Karayolu kullanılarak Tekirdağ'a ulaşılır. Bu güzergah üzerinden mesafe yaklaşık 380 ila 400 kilometre arasındadır.
        • İstanbul Şehir İçi veya FSM/15 Temmuz Şehitler Köprüsü Üzerinden (O-4 ve D-100/O-3): Bu rota, Anadolu Otoyolu (O-4) ile İstanbul'a kadar gelip, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü veya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanarak Avrupa Yakası'na geçmeyi ve oradan D-100 veya O-3 (Avrupa Otoyolu) ile Tekirdağ'a devam etmeyi içerir. Bu rota, köprü ve şehir içi trafik yoğunluğuna son derece açıktır. Mesafe olarak biraz daha kısa olabilir (yaklaşık 360-380 km) ancak süre genellikle daha uzundur.

        BOLU - TEKİRDAĞ ARASI YOLCULUK SÜRELERİ

        Bolu ile Tekirdağ arasındaki seyahat süresi, seçilen rotanın yanı sıra, günün hangi saatinde yola çıkıldığına ve özellikle İstanbul geçişindeki trafik durumuna göre büyük farklılıklar gösterir.

        • Özel Araç (Kuzey Marmara Otoyolu ile): En hızlı karayolu seçeneğidir. İdeal trafik koşullarında, yani trafiğin olmadığı bir zamanda, bu rota üzerinden yolculuk yaklaşık 4 saat ile 4 saat 30 dakika arasında tamamlanabilir.
        • Özel Araç (İstanbul Şehir İçi / Diğer Köprüler ile): Bu rotada süre tamamen İstanbul trafiğine bağlıdır. Trafiğin olmadığı çok nadir anlarda 4 saat civarında tamamlanabilirken, günün yoğun saatlerinde veya tatil başlangıçlarında sadece İstanbul geçişi bile 2-3 saat sürebilir ve toplam yolculuk 5 ila 7 saati bulabilir.
        • Otobüs: Şehirlerarası otobüslerle yapılan yolculuk, firmaların tercih ettiği güzergaha (genellikle hızlı olan Kuzey Marmara Otoyolu tercih edilir) ve mola sürelerine bağlı olarak ortalama 5 ila 6 saat arasında sürmektedir.

        ÖZEL ARAÇLA YOLCULUK

        Özel araçla Bolu'dan Tekirdağ'a gitmek, özellikle İstanbul'u nasıl geçeceğinizi iyi planlamanızı gerektirir.

        Rota 1 - Kuzey Marmara Otoyolu (Hızlı ve Konforlu, Maliyetli): Bolu'dan Anadolu Otoyolu (O-4) ile batıya doğru ilerlenir. İstanbul il sınırlarına yaklaşırken, Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) tabelaları takip edilerek bu modern otoyola girilir. Otoyol, sizi İstanbul'un kuzeyindeki ormanlık alanlardan geçirerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ulaştırır. Köprüyü geçtikten sonra yine O-7 üzerinden Avrupa Yakası'nda ilerlenir ve Kınalı kavşağından Tekirdağ yönüne (D-100 veya O-3) ayrılır. Bu rota, İstanbul trafiğine hiç girmeden hızlı ve konforlu bir geçiş sağlar ancak yüksek otoyol ve köprü ücretleri vardır.

        Rota 2 - Şehir İçi / FSM veya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Riskli ama Daha Az Maliyetli): Anadolu Otoyolu (O-4) ile İstanbul'a kadar gelinir. Köprü trafiği durumuna göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü veya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden biri seçilerek Avrupa Yakası'na geçilir. Ardından D-100 Karayolu veya TEM (O-3 Avrupa Otoyolu) kullanılarak batıya, Tekirdağ yönüne doğru ilerlenir. Bu rota daha düşük maliyetli olabilir ancak özellikle köprü geçişleri ve şehir içi bağlantı yollarındaki öngörülemez trafik yoğunluğu nedeniyle zaman kaybı riski çok yüksektir.

        OTOBÜS İLE ULAŞIM ALTERNATİFİ

        Bolu Otogarı'ndan Tekirdağ Otogarı'na günün farklı saatlerinde düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Türkiye'nin önde gelen otobüs firmalarının çoğu bu hatta hizmet verir. Otobüsler, genellikle daha hızlı ve daha konforlu olan Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü güzergahını tercih ederler. Bu sayede, özel araçla benzer sürelerde (5-6 saat) Tekirdağ'a ulaşım sağlarlar. Otobüs, hem ekonomik hem de İstanbul trafiğiyle uğraşmak istemeyenler için pratik bir seçenektir.

