Abdulaziz Aydın hayatı gündeme geliyor. Valiler Kararnamesi 2024 Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 16 ilin valisi değiştirildi. Bu noktada Bolu Valisi kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın oldu. Peki Bolu Valisi Abdulaziz Aydın kimdir? Yeni Bolu Valisi Abdulaziz Aydın kaç yaşında, nereli?