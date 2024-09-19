Bolu Valisi Abdulaziz Aydın kimdir? Yeni Bolu Valisi Abdulaziz Aydın kaç yaşında, nereli?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 16 ilin valisi değiştirildi. Bunlardan birisi de daha önceden İstanbul Ümraniye Kaymakamı olan Abdulaziz Aydın'ın Bolu Valisi olarak atanması oldu. İlk, ortaokul ve liseyi Mardin'de okuyan Abdulaziz Aydın Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Adana'da avukatlık stajı yapmasına müteakiben Kaymakamlık sınavını kazanmıştır. İşte yeni Bolu Valisi Abdulaziz Aydın hayatı
Abdulaziz Aydın hayatı gündeme geliyor. Valiler Kararnamesi 2024 Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 16 ilin valisi değiştirildi. Bu noktada Bolu Valisi kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın oldu. Peki Bolu Valisi Abdulaziz Aydın kimdir? Yeni Bolu Valisi Abdulaziz Aydın kaç yaşında, nereli?
BOLU VALİSİ ABDULAZİZ AYDIN KİMDİR?
1978 yılında Mardin’de doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Mardin’de okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Aydın, Adana’da avukatlık stajı yapmasına müteakiben Kaymakamlık sınavını kazandı. Çanakkale’de başlayan Kaymakamlık stajının ardından Eskişehir Sarıcakaya ilçesinde kaymakam olarak göreve başladı. Aydın, Kahramanmaraş Nurhak, Hatay Belen’de Kaymakamlık yaptı, sonrasında Bingöl’e Vali Yardımcısı olarak atandı.
1 Eylül 2018’de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görevlendirildi. Daha sonra Ümraniye Kaymakamı olarak atandı.
19 Eylül Resmi Gazete atama kararları ile Bolu'ya vali olarak atandı.