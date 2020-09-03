Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Bolu’da orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'da, Karca ve Kabak köylerinin yaylası yakınlarında orman yangını çıktı. Köylülerin desteği ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan orman yangınında 20 dönümlük alan zarar gördü

bolu
DHA

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Karca-Kabak köyü yaylası mevkiinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek oldu.

20 DÖNÜM ALAN YANDI, YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu merkeze bağlı Karca Köyü Örencik Mahallesi'ne 3 kilometrelik mesafede bulunan ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı. DHA'nın haberine göre; bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken yaklaşık, 20 dönümlük alanın yandığı öğrenildi.

"CAN KAYBI VE YARALI YOK"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bolu merkeze bağlı Karca Köyü Örencik Mahallesi'ne yaklaşık 3 kilometre mesafede saat 19.30 sıralarında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıkmış, Orman Bölge Müdürlüğümüze ve Belediyelerimize ait araç ve personelle derhal yangına müdahale edilmiştir. Devam eden süreçte Valiliğimiz koordinesinde ilimizde bulunan kamuya ve özel sektöre ait tüm arazözler yangın mahalline hareket ettirilmiş olup, yangının dış çevresi kontrol altına alınmıştır. Söndürme çalışmaları hızla devam etmektedir. Herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tokat'ta korkutan orman yangını
GÜNDEMTokat'ta orman yangını
Uşak'ta yaşlı adam evinde bıçaklamış halde ölü bulundu
GÜNDEMYaşlı adam evinde bıçakla öldürüldü
Adana'da eşini ve oğlunu öldüresiye döven kişi kendini ihbar etti
GÜNDEMEşini ve oğlunu öldüresiye dövüp, kendini ihbar etti
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
GÜNDEMİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Kayseri'de silahlı kavga: 3'ü ağır, 4 yaralı
GÜNDEMKayseri'de silahlı kavga: 4 yaralı
Hibrit eğitim ne demek? TDK kelime anlamı! Hibrit nedir?
GÜNDEMHibrit eğitim ne demek?
İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'a uyarı: Bedelini ödersiniz
GÜNDEMAltun'dan Yunanistan'a uyarı: Bedelini ödersiniz
Erzincan’da 58 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEMErzincan’da 58 kaçak göçmen yakalandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı ile görüştü
GÜNDEMÇavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı ile görüştü
Türkiye Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri için 2 ayrı Navtex yayınladı
GÜNDEMDoğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex ilanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X