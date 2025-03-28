Boluspor: 0 - Bandırmaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Boluspor ile Bandırmaspor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Boluspor puanını 45'e, Bandırmaspor ise 51'e çıkardı.
Giriş: 28.03.2025 - 18:07 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:07
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Boluspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 45'e, Bandırmaspor ise 51'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Beyazlılar, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Bordo Beyazlılar, evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.
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