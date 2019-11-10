Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Burak Şeker, Seyfettin Ünal, Ali Tuna
Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Melih Okutan (Dk. 90 Mutlu Güler),Poepon, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Dodo (Dk. 84 Mustafa Batuhan Altıntaş),Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş, Shehu, Latovlevici, Aykut Akgün (Dk. 90 Ramazan Keskin),Recep Aydın (Dk. 68 Emirhan Aydoğan),Selçuk Şahin, Igor (Dk. 76 Seleznov),Diarra, Anıl Karaer
Goller: Dk. 46 Recep Aydın (Bursaspor),Dk. 89 Bilal Kısa (Penaltıdan) (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Latovlevici, Dk. 60 Burak Kapacak, Dk. 71 Igor (Bursaspor),Dk. 54 Ümit Kurt, Dk. 90 Hayrullah Bilazer (Boluspor)
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