Boluspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Boluspor, evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. 2. yarıda Jefferson'un attığı golle kazanan Boluspor, puanını 52'ye yükseltti. 2. sırada yer alan Fatih Karagümrük ise haftayı 60 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Boluspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Boluspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 66. dakikada Jefferson attı.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 52'ye yükseltirken, 2. sırada bulunan Fatih Karagümrük ise 60 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Kocaelispor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.