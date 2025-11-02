Boluspor: 3 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, evinde Bodrum FK'yı 3-0 mağlup etti. Doğan Can Davas, Ibrahim Akanbi Rasheed ve Arda Usluoğlu'nun golleriyle altı maçlık galibiyet hasretine son veren Boluspor, puanını 17'ye yükseltti. 25. dakikada Berşan Yavuzay'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Bodrum FK ise 24 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Boluspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 39'da Doğan Can Davas, 75'te Ibrahim Akanbi Rasheed ve 89. dakikada Arda Usluoğlu attı.
Konuk ekipte forma giyen Berşan Yavuzay, 25. dakikada kırmızı kart gördü.
Altı maç sonra galibiyete ulaşan Boluspor puanını 17'ye yükseltirken, Bodrum FK ise 24 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Bandırmaspor'a konuk olacak. Bodrum FK, İstanbulspor'u ağırlayacak.