Cadde'nin haberine göre, yakın bir dostuyla geldiği alışveriş merkezinde bir restoranda geçip sohbet eden Boran Kuzum, “Tatilden yeni döndüm. İzmir’de sakin sessiz bir kasabada kafa dinledim. Gürültüden uzak keyifli güzel geçti, tavsiye ederim” dedi.

Tiyatro oyunları 'Martı'nın final yaptığını belirten Kuzum, “Ben de tatildeyken öğrendim. Şimdilik herhangi bir tiyatro oyunu veya dizi projesi yok, yeni sezonda bekleyip göreceğiz” şeklinde konuştu.

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