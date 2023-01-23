Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için en kapsamlı yapılandırma paketi yolda. Cumhuriyet tarihinin kapsamlı yapılandırma paketi 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçların hepsini kapsayacak. 23 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından borç yapılandırma detaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. İşte, Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, başvuru tarihleri ve şartları neler? sorusuna ilişkin detayları...