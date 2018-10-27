Bordeaux - Nice düellosu

Fransa Ligue 1 maçında Bordeaux ile Nice, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Bordeaux 14 puanla 8. sırada, Nice 11 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Bordeaux, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Nice son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 147. İddaa'da Bordeaux kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Nice kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Bordeaux son haftadaki Metz müsabasında 0-4 kazandı.

Nice ise Lyon karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Bordeaux, 9 gol attı ve 6 gol yedi.

Nice, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Nice, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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