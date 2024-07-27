Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Borderlands' 9 Ağustos'ta vizyonda

        'Borderlands' 9 Ağustos'ta vizyonda

        Başrollerinde Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black gibi usta oyuncuların yer aldığı tüm zamanların en çok oynanan video oyunundan beyazperdeye uyarlanan 'Borderlands' dünyayla aynı anda 9 Ağustos'ta Türkiye'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 00:17 Güncelleme: 27.07.2024 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Borderlands' 9 Ağustos'ta vizyonda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tüm zamanların en çok oynanan video oyunundan beyazperdeye uyarlanan yönetmen koltuğunda Eli Roth’un oturduğu, Pandora gezegeninin ilk kez beyazperdeye aktarıldığı ‘Borderlands’ın sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. ‘Uncharted’, ‘Spider-man’ serisi, ‘Iron Man’ ve ‘Venom'un yapımcısı Avi Arad ve Erik Feig'in sinematik haklarını satın aldığı filmin dikkat çekici oyuncu kadrosunda Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Haley Bennett, Ariana Greenblatt yer alıyor.

        Filmde, gizemli bir geçmişe sahip kanun kaçağı Lilith, hayal bile edilemeyecek bir gücün anahtarını elinde tutan kayıp bir kızı kurtarma görevi için kendi gezegeni Pandora’ya gönülsüzce geri dönüyor. Bu görev için birbirleriyle uyumsuz ve çılgın bir ekiple iş birliği yapmak zorunda kalan Lilith, bu ekiple birlikte kayıp kızı bulmak ve korumak için uzaylı canavarlar ve tehlikeli haydutlarla savaşmak zorunda kalıyor. ‘Borderlands’ birbirinden farklı yeteneklere sahip bu çılgın ekibin aksiyon dolu macerasını konu alıyor.

        Pandora evreninde yaşanacak çılgın maceraya herkesi ortak edecek ‘Borderlands’, 9 Ağustos’tan itibaren A90 Pictures dağıtımıyla vizyonda olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cate Blanchett
        #borderlands
        #sinema
        #vizyon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Ankara'da kapkaç olayının şüphelisi, 217 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
        Ankara'da kapkaç olayının şüphelisi, 217 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        O fotoğraf dosyaya girdi
        O fotoğraf dosyaya girdi
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor