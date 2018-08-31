Boreham Wood - Braintree Town maç önü

İngiltere Ulusal Lig maçında Boreham Wood ile Braintree Town, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Boreham Wood 11 puanla 12. sırada, Braintree Town 2 puanla 23. sırada bulunuyor. Boreham Wood, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Braintree Town, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 400 kodlu maçı oynayanlar; Boreham Wood galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Braintree Town galibiyet oranı 5.00. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Boreham Wood son haftadaki Eastleigh müsabasında 0-1 yenildi.

Braintree Town ise Dagenham & Rbridge karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Boreham Wood, 4 gol attı ve 2 gol yedi.

Braintree Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Braintree Town, 1 gol atarken 3 gol yedi.

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