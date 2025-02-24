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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kaybederek 9.574,83 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 18:53 Güncelleme: 24.02.2025 - 18:53
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        Borsa günü düşüşle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 70,8 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi ise yüzde 0,08 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,30 ile tekstil deri, en çok kaybettiren yüzde 4,06 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi ve korumacı ticari politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerle yeni haftada karışık bir seyir izliyor.

        Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de tüketici güven endeksi ile Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.500 seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.850 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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