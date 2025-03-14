Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.840,59 %1,05
        DOLAR 36,6635 %0,14
        EURO 39,9169 %0,36
        GRAM ALTIN 3.520,97 %0,08
        FAİZ 37,03 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 39,86 %-0,06
        BITCOIN 84.408,00 %5,09
        GBP/TRY 47,4419 %-0,14
        EUR/USD 1,0879 %0,25
        BRENT 70,48 %0,86
        ÇEYREK ALTIN 5.756,79 %0,08
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazanarak 10.840,59 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 19:50 Güncelleme: 14.03.2025 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü yükselişle tamamladı
        ABONE OL

        BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 113,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 121,1 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi ise yüzde 1,15 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,07 ile gıda içecek, tek kaybettiren yüzde 0,19 ile spor oldu.

        Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliğini (AB) hedef alan yeni tarife tehditlerinin etkileri devam etmesine karşın ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının önüne geçileceği beklentisiyle risk iştahı arttı.

        Analistler, haftaya yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini gelecek haftaki toplantısında sabit tutacağına, yılın ilk faiz indirimini ise haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, BoE ve BoJ'un da gelecek hafta politika faizini sabit tutmasının beklendiğini söyledi.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.850 ve 10.950 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"