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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 9.380,95 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 19:01 Güncelleme: 11.04.2025 - 19:01
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        Borsa günü yükselişle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 91,7 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,54 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,62 ile tekstil deri oldu.

        Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarında sık değişikliğe gitmesi yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, bu durum pay piyasalarında yön arayışına sebep oluyor.

        Öte yandan, ABD'de dün tüketici enflasyonunun yavaşladığını gösteren veriler sonrası bugün de üretici fiyatları martta aylık bazda beklentilerin aksine azalış gösterdi. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

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        Analistler, ülkede enflasyonun yavaşlamasına karşın Michigan Üniversitesi enflasyon beklentilerinin yükseldiğini ve tarifelere ilişkin devam eden gerginliklerle resesyon-enflasyon ikilemine ilişkin endişelerin devam ettiğini belirtti.

        Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, ödemeler dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, ECB'nin politika faizlerinde indirime gitmesinin beklendiğini söyledi.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.

        Cari işlemler hesabının şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolar açık verdiğini tahmin eden ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

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