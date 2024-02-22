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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa İstanbul’da gong Limak Doğu Anadolu Çimento için çaldı - Borsa Haberleri

        Borsa İstanbul’da gong Limak Doğu Anadolu Çimento için çaldı

        Limak Şirketler Grubu'nun iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento, bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da "LMKDC" koduyla işlem görmeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 14:08 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:08
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        Gong Limak Doğu Anadolu Çimento için çaldı
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        Halka arzı, yatırımcılardan gelen 4,4 kat talep ve 2 milyar 526 milyon TL büyüklükte yoğun bir ilgiyle tamamlanan Limak Doğu Anadolu Çimento için Borsa İstanbul’da gong töreni düzenlendi. Limak Doğu Anadolu Çimento, törenle Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı. Halka arzda konsorsiyum liderliğini Halk Yatırım'ın yürüttüğü Limak Doğu Anadolu Çimento hisseleri, borsada Yıldız Pazar’da "LMKDC" koduyla işlem görüyor.

        Halka arz gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhan Bacaksız, Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bacaksız, Limak Çimento CEO’su Erkam Kocakerim, Limak Doğu Anadolu Çimento Yönetim Kurulu Üyeleri Kerem Güzel, Burak Erdoğan, şirketin halka arzına aracılık eden Halk Yatırım yöneticileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

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        Limak Doğu Anadolu Çimento, 14-16 Şubat'ta gerçekleşen talep toplama döneminde yurt içinden 3,3 milyon yatırımcıya ulaşarak başarılı bir halka arz gerçekleştirdi.

        "ŞİRKETİN BÜYÜMESİNİN FİNANSMANINI SERMAYE PİYASALARI YOLUYLA SAĞLAMAYI TERİCH ETTİKLERİ İÇİN TEBRİK EDİYORUM"

        Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törendeki konuşmasında Limak Holding'in, çimento sektöründeki tecrübesi ve birikimiyle, modern ve entegre üretim yapan fabrikalarıyla büyümeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bugün işlem görmeye başlayan Limak Doğu Anadolu Çimento, Limak Çimento grubunun önemli bir parçasıdır. Şirketimiz halka arzdan elde ettiği gelir ile çimento sektöründeki yatırımlarının ve büyümesinin finansmanını sağlayacaktır. Şirketin büyümesinin finansmanını sermaye piyasaları yoluyla sağlamayı tercih ettikleri için, şirketin değerli yöneticilerini bu stratejik karardan dolayı tebrik ediyorum. Bu vesile ile bir kez daha, tüm sanayicilerimizi yatırımlarını, büyümesini, ihracatını, üretimini finanse etmek için sermaye piyasalarına ve borsamıza davet ediyorum. Bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese, başta değerli şirket yöneticilerimize ve aracı kurumumuza teşekkür ediyorum. Limak Doğu Anadolu Çimento’ya borsamıza hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum."

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        "KURUMSALLAŞMA YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM, SIRADA YENİLENEBİLİR ENERJİ VAR"

        Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, son derece heyecanlı bir gün yaşadıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

        "1976 yılında çok kıymetli ortağım Sezai Bacaksız ile temellerini attığımız Limak Şirketler Grubu, bu yıl 48 yaşına basarken kurumsallaşmak ve şirketi gelecek nesillere taşımak adına çok önemli bir adım atıyor. Bu kapsamda Çimento Grubumuzun iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento’yu halka arz ederek Limak’taki kurumsal yapıyı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Talep toplama sürecinde 3 buçuk milyona yakın farklı yatırımcıdan, hedeflenen miktarın dört buçuk katı gelen talepten son derece memnunuz. Bu ilgi şirketimize olan güvenin de göstergesi. Limak açısından halka arz konusu, uzun zamandan bu yana gündemimizdeydi. Farklı sebeplerden ötürü ertelediğimiz bu hedefimize, bugün ulaştığımız için de son derece mutluyuz."

        Özdemir, Limak Doğu Anadolu Çimento'nun halka arzında yatırımcıların güçlü talebi ve ilgisiyle yenilenebilir enerji tarafında planladıkları yatırımlara da değindi.

        Özdemir, "Sonraki süreçte 2024 yılında yenilenebilir enerji ile ilgili de bir halka arz planımız var. Buradan gelecek kaynak ile de yenilenebilir enerji yatırımlarımızı büyütmek istiyoruz. Bu halka arzın Borsa İstanbul açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Güçlü şirketlerin borsadaki varlığının artması, ülkemize ve borsamıza olan güveni daha da artıracaktır. Bugün borsaya bir adım atmış bulunuyoruz. Bunu zamanla artıracağımıza olan inancımız tam. İlk halka arzımızın ülkemize, milletimize, yatırımcılarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve bize teveccüh gösteren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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