Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 8,40 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin kapanması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin süreceğine yönelik beklentiler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü bankacılık endeksi öncülüğünde satıcılı bir seyirle tamamladı.