Son dönemde Borsa İstanbul’da yaşanan düşüşün arkasındaki sebep gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hem küresel ekonomideki gelişmeler hem de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği operasyonlar piyasalarda satış baskısı oluşturabiliyor. Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve küresel siyasi gerilimler de yatırımcıların risk algısını doğrudan etkiliyor. Peki, "Borsa neden düştü? 6 Mart Cuma Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor?" İşte detaylar...