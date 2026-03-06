Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düştü? 6 Mart Cuma Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor?

        Borsa neden düşüyor? 6 Mart Cuma borsa neden düştü?

        Haftanın kapanış gününe yüzde 0,01 artışla 13.080,87 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,19 değer kaybıyla 12.792,81 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle son günlerde düşüş eğiliminde hareket ediyor. Küresel piyasalarda ise, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının enerji tedarikine yönelik risk ve maliyetleri artırmasıyla karışık bir seyir izleniyor. Peki, "Borsa neden düşüyor? 6 Mart Cuma borsa neden düştü?" İşte 6 Mart Cuma borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 19:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son dönemde Borsa İstanbul’da yaşanan düşüşün arkasındaki sebep gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hem küresel ekonomideki gelişmeler hem de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği operasyonlar piyasalarda satış baskısı oluşturabiliyor. Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve küresel siyasi gerilimler de yatırımcıların risk algısını doğrudan etkiliyor. Peki, "Borsa neden düştü? 6 Mart Cuma Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor?" İşte detaylar...

        2

        BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,19 değer kaybederek 12.792,81 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 286,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 143,9 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 5,07, holding endeksi yüzde 2,89 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 2,07 ile kimya petrol plastik, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu.

        3

        Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından negatif bir seyir izliyor.

        ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 92 bin kişi azalırken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseldi.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel piyasalardaki satışlara paralel olarak haftanın son işlem gününü negatif tamamladı.

        4

        Analistler, Orta Doğu’dan gelecek haber akışının yanı sıra gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, cari denge, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.700 ve 12.600 puanın destek, 12.900 ve 13.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu