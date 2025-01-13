Haftanın açılış gününe 0,09 düşüşle 9.901,84 puandan başlayan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,79 değer kaybederek 9.733,17 puandan tamamladı. Analistler, BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti. Peki, "Borsa neden düşüyor? 13 Ocak Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte detaylar...