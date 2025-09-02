Borsada 6 ay sonra ilk halka arz

Robotik sanayi, eğitim, eğlence ve savunma sanayi gibi endüstrilerde yeni nesil teknolojilerle entegre geliştirdiği ürünlerle yaklaşık 19 yıllık deneyime sahip olan DOF Robotik Sanayi A.Ş. (DOF Robotics) halka arz ediliyor. Halka arzda talep toplama tarihleri 3, 4 ve 5 Eylül 2025 olarak belirlendi. Yatırım Finansman ve TSKB liderliğinde gerçekleşecek halka arzda pay başına 45 TL sabit fiyatla talep toplanacak. Toplam 45 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın 2 milyar 25 milyon TL büyüklükte olması hedefleniyor. Halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından talep toplama sürecini başlatan şirketin sermayesinin yüzde 29,03’ü Borsa İstanbul’da satışa sunulacak.

YAKLAŞIK 7 MİLYAR LİRALIK ŞİRKET

Geçen yıl 628 milyon lira hasılat elde eden şirket 416 milyon lira kar etti. 1,5 milyar lira aktif büyüklüğü bulunan şirket için toplam 6 milyar 975 milyon lira değer üzerinden 5,1 milyar liralık halka arz planlanıyor. Serbest bölgede bulundukları için buranın yıllara yaygın kira ödemesi dışında 11 milyon dolar düşük faizli ve uzun vadeli kredileri bulunduğunu belirten DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, halka arzdan gelecek tutar ile borç ödemesi yapmayacaklarını, yatırım ve üretimlerini finanse edeceklerini söyledi.

DOF Robotics, otonom robot sistemleriyle entegre hareket simülatörleri ve dijital deneyim teknolojileriyle küresel ölçekte dikkat çeken bir teknoloji şirketi olarak, dünyanın 6 kıtasında 60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor. ABD ve Çin başta olmak üzere, Universal Studios, Marvel ve Warner Bros gibi dünyanın en çok ziyaret edilen tema parklarına ürünler geliştiren şirket, ayrıca Angry Birds, Monster Jam, Transformers ve Smurfs gibi ünlü markalarla da iş birliği yaparak özel efektlerle güçlendirilmiş, sanal gerçekçi ortamlar, içerikler ve oyunlar üretiyor. 'YATIRIMLARLA BÜYÜMEK İSTİYORUZ' DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, uzun yıllardır ihracat ağırlıklı iş modeliyle global pazarlarda hızla büyüyen şirketin başarısını artık sermaye piyasalarıyla paylaşmanın zamanının geldiğini belirterek halka arzı sürdürülebilir büyüme yolunda atılmış önemli bir stratejik adım olarak değerlendirdi. Sermaye piyasalarından elde edilecek geliri yine yatırımlarda değerlendirmeyi planladıklarını vurgulayan Mertcan, “DOF Robotics olarak yatırımlarla büyümek istiyoruz. Dolayısıyla halka arzdan elde edeceğimiz gelirin, yüksek katma değerli projelere yatırım yapılması, üretim kapasitesinin artırılıp yeni pazarlara açılmada şirketimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

DOF Robotics olarak 2006 yılından bu yana eğlence endüstrisinde, robotik teknolojilerle ürünler üretip, üretimlerinin yüzde 90'ını dünya genelinde 60'tan fazla ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Mertcan, şunları söyledi: "Şirketimiz sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik atraksiyonları, hareket simülatörleri ve interaktif sanal gerçeklik oyunları üreterek robotik sanayi ve eğlence endüstrisinde faaliyet gösteriyor. Eğlence ve simülasyon endüstrileri için ürünler geliştiriyoruz. Teknolojiyi hayal gücüyle harmanlıyor, esnek ve özelleştirilebilir üretim kabiliyetlerimizle bunu uluslararası çapta hayata geçiriyoruz. Türkiye, hareket simülatörleri ve hareketli sinemalar gibi ileri teknoloji gerektiren ürünlerde uluslararası piyasalarda rekabetçi bir konumda. Türkiye'nin ihracatında Hindistan ve ABD başı çekerken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve Fransa gibi ülkeler de önemli paylara sahip. Ülkemizin bu sektördeki ihracatının neredeyse tamamı ise şirketimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Yenilikçi hareket simülatörleri ve VR teknolojileri ile dikkat çeken DOF Robotics, dünya çapında güçlü bir marka olarak tanınıyor." TARIM ROBOTU DA ÜRETECEK Şirketin kuruluşundan bugüne 50'den fazla Ar-Ge projesi gerçekleştirdiğini ve katma değeri yüksek, yüzde 100 yerli ürünler ürettiğine vurgu yapan Mertcan, şöyle devam etti:

“Üretim faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz İstanbul İhtisas Serbest Bölge’de (İSBİ) bulunan 4 bin metrekare kapalı alanda, yeni ürün ve proje geliştirmeye yönelik Ar-Ge faaliyetleri kapsamında; konsept geliştirme, test, iş analizi ve ürün geliştirme çalışmalarını yürütüyoruz. Ar-Ge’den çıkan yeni projelerin üretilmesi ve gelecekteki üretim planlamalarının yapılabilmesi için 2026 yılından itibaren başlamak üzere İstanbul Hadımköy’de 3 bin metrekare yeni üretim tesisi için kiralama yapıldı. Bu yeni üretim tesisi ile birlikte kapasitenin 3 katına çıkartılması planlanıyor. Ayrıca AB ülkeleri arasında ve dünyada ikili anlaşmaların en çok yapıldığı yerin Hollanda olması nedeniyle Hollanda’da üretim tesisi açmayı hedefliyoruz. Eğlence endüstrisinin yanı sıra farklı sektörlere yönelik de geliştirdiğimiz yenilikçi robotik çözümlerimiz bulunuyor. Demans hastalarının durumlarını uzaktan takip edip ilaçlarını düzenli almasını sağlamak için sağlık robotları üretiyoruz. Gelecek dönemde şirketimiz tarafından geliştirilen AMR (Otonom Mobil Robot) robotunun tarım ve hizmet sektöründe kullanılması amacıyla Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda ilk aşamada; hizmet sektörüne yönelik AMR uygulamalarının geliştirilmesi, ikinci aşamada; tarım robotlarının tarım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmesi sağlanacak. Şirketin satışlarını arttırmak ve daha geniş bir pazar yelpazesine yayılmak için operasyonel kiralama anlaşmaları yaparak müşteri tabanını genişletmeyi planlıyoruz. Operasyonel kiralama modelinin, yeni bir satış kanalı yaratarak satış rakamlarında ve şirket pazar payının arttırılmasında olumlu katkı yaratacağını düşünüyoruz.”

MARS'A YOLCULUK DENEYİMİ Gelecek dönemde hayata geçirecekleri yeni projelerden de bahseden Mertcan, ABD kökenli bir şirket ile ortak geliştirecekleri "Digital Park: Mission Moon" ile Türkiye'yi teknoloji ve inovasyon turizminin öncüsü haline getirmeyi amaçladıklarını aktardı. Bu proje ile Türkiye'nin uluslararası arenadaki teknoloji liderliği vizyonunu destekleyerek Türk mühendisliğinin marka değerini yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Mertcan, şöyle devam etti: "Toplamda 3 bin 800 metrekare bir alanı kapsayan ve 1080 metrekaresi tamamen Mars İstasyonu konseptiyle tasarlanan proje, ziyaretçilere bir astronot hissi sağlarken, Mars'a yolculuk deneyimini ileri teknolojilerle yaşatmayı amaçlıyor. Mars Yolculuğu Simülatörü, 168 mekrekare büyüklüğünde ve gerçekçi bir simülasyon deneyimi sağlayacak. Ziyaretçilerin bu alanda, Mars yüzeyinde yürüyüş yaparken Mars atmosferinin fiziksel şartlarını deneyimlemesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra, Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin, katılımcıları yeni çağın bilim ve teknolojisiyle buluşturması hedefleniyor. Ayrıca dünyada çok nadir olan 'Uçan Tiyatro' olarak adlandırdığımız, Flying Theater Projesini Türkiye'de ilk olarak Samsun'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İnsanlara şehrin üzerinde uçuş simülasyon deneyimi yaşatarak 10 dakikada hava üzerinde Samsun'u gezme fırsatını sunacağız. Uçan Tiyatro projesini Samsun'un ardından İstanbul, Antalya ve Kapadokya'da gerçekleştirip daha sonra yurtdışına yaymayı hedefliyoruz."