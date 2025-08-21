Küresel piyasalarda, ABD'nin uyguladığı tarifelerin ekonomiye etkilerine yönelik soru işaretleri arasında yurt içi piyasalarda ekonomi yönetiminin attığı adımların pozitif yansımaları izleniyor.

Yurt içinde yürütülen dezenflasyon sürecinin olumlu şekilde ilerlemesinin yanı sıra Avrupa'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ereceğine dair iyimserlikler ve Orta Doğu'daki tansiyonun da yatışmasıyla jeopolitik risklerin azalması BIST 100 endeksindeki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Öte yandan, yurt içinde enflasyonun yavaşlaması ve etkin yürütülen para politikaları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim döngüsüne girmesi yurt içi piyasalarda risk iştahının yükselmesine katkı verdi.

TCMB toplam rezervlerinde de iyileşme sürerken, geçen hafta açıklanan 8 Ağustos haftasına ilişkin verilere göre brüt rezervler 5 milyar 377 milyon dolar artışla 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yıla 9.858,10 puandan başlayan BIST 100 endeksi, artan jeopolitik riskler ve tarife gelişmelerin etkisiyle 8.872,75 puana kadar geriledi. Küresel risklerin azalması ve yurt içinde yürütülen aktif ekonomi politikalarıyla bu seviyelerden yükselişe geçen endeks bugün 11.301,84 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 15 değer kazandırdı.