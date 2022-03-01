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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi’nin bu haftaki konuğu Işık Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman oluyor. Programda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dünya ve Türkiye ekonomisine yansımaları ele alırken savaşın Borsa İstanbul'a etkisi ve borsanın bundan sonraki seyri ele alınıyor.

HANGİ HİSSE NASIL TEPKİ VERDİ?

Programda savaşın bir yandan dünya ekonomisini etkilerken diğer yandan enerji ve tarımsal ürün fiyatlarındaki artışa neden olmasının dünya ve Türkiye ekonomisine etkileri masaya yatırılıyor. Türkiye'nin ekonomi programında turizmin yeri ve yeni gelişmelerin beklentilere etkisi ele alınırken bunun para ve sermaye piyasalarına etkisi de değerlendiriliyor. Ekonomik beklentilere göre hangi sektörlerin öne çıkabileceğinin hangilerinin dezavantajlı olduğunun değerlendirildiği Yatırımca Rehberi'nde algoritmik işlemlere de geniş yer ayrılıyor.