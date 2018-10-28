İlgi ile takip edilen Börü dizisi geçtiğimiz Şubat ayında başlamış ve 6 bölümden oluşmuştu. Dizinin izlenmesinin ardından dizinin yapımcısı Alper Çağlar Börü dizisini Sinemaya taşıma kararı almıştı. İzleyiciler tarafından beklenen o fragman geldi. Börü sinema filminin ilk fragmanı yayınlandı. Kemal kurtulabilecek mi? Peki, Börü sinema filmi ne zaman? İşte ayrıntılar...

BÖRÜ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Börü filmi 28 Aralık'ta vizyona girecek

BÖRÜ FİLMİNİN İLK FRAGMANI!

BÖRÜ NE DEMEK?

Börü kelimesi, Ergenekon Destanı yazıtlarında da yer almaktadır. "Türklere yol göstermek için gökten gelen bozkurt" anlamını taşıyan Börü kelimesi, Türk Edebiyatı'nın önde gelen yazarlarından olan Hüseyin Nihal Atsız'ın "Bozkurtların Ölümü" ve "Bozkurtlar Diriliyor" adlı romanlarında da yer almaktadır. Hüseyin Nihal Atsız'ın anlattığı Kürşad ve 40 çerisi hikâyesindeki savaşçılardan birinin adıda Börü'dür.

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