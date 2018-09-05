Börü filmi ne zaman vizyona girecek?

Börü filmi ne zaman yayınlanacak? sorusu merak konusu oldu. 6 bölümden oluşan Börü dizisi izyeliciler tarafından merak ediliyor. İzleyicilerde merak uyandıran son bölüm ardından izleyiciler Börü filminin ne zaman vizyona gireceğini merak ediyor. Peki, Börü dizisi başlayacak mı, Börü sinema filmi ne zaman? İşte ayrıntılar...

BÖRÜ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Börü dizisinin yapımcısı Alper Çağlar geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Börü filmi ile ilgili açıklamalarda bulundu. "BÖRÜ sinema filmi inşallah bu aralığın son haftası veya ocak ilk hafta vizyona girecek; ve önyapım hazırlıkların bittiği bu günlere girerken, sizlerle sevgili @lincoln_jaeger_composer'ın projemiz için tasarladığı, bölüm yönetmeni @muzingen ve bölümün kalanında genel olarak benim bizzat yerleştirdiğim ve oturttuğum; sadece orkestral müzik skoru olan (efektlerin olmadığı) aşağıdaki ham sahneyi göstermek istiyorum. BÖRÜ'nün gizli dev bir avantajı ben ve bölüm yönetmeni dostlarımın kurgu kökenli olması. Bu aynı frekansta düşünmemiz anlamına geliyor. Kurgu tekniği, yalnızca sinemaya özgü tek alt-sanat. İyi kurgu öğrenmek için iki egzersiz önerebilirim;

1) izlediğiniz filmin sesini kapayıp planların kesildiği ve yamalandığı anları incelemeniz

2) bulabilirseniz müzik soundtrack ile beraber bu görselleri incelemeniz. Bir film bestecisinin ne denli önemli olduğunu, yönetmenlere, kurgucuya ve seyirciye nasıl motivasyon ve öykü akışına müdahale edebildiğine bu ikinci metodla şahit oldukça, zaten kurgu sanatına dair bambaşka bir saygı oluşacaktır. Biraz da geyik yapalım dedik, ortağım Doruk, bendeniz ve tüm BÖRÜ sinema filmi ekibinden hepinize saygılar, sevgiler." notu yer aldı.

Açıklamada dizi ile ilgili bir açıklama olmadı daha önce kendisine sorulan soruda Börü dizisi devam edecek mi? sorusuna net bir yanıt vermemişti ve izleyicileri heyecanlandırmıştı.

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