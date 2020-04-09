Börülce salatası nasıl yapılır? Börülce salatası Akdeniz mutfağının bir mezesidir. Balık sofralarında görmeniz mümkün olan bu tarifin detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.
Börülce Salatası Malzemeler:
- 250 gram kuru börülce
- Yarım demet maydanoz
- 4 dal taze soğan
- ¼ demet dereotu
- 1 kırmızı biber dolmalık
- 3-5 kornişon turşu
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- Yarım limon suyu
- Sumak
- Tuz
Börülce Salatası Yapılışı:
- Börülceleri akşamdan ıslayın.
- Akşamdan ısladığınız börülceleri yıkayın ve üzerini geçecek kadar su koyun biraz haşlayın. Sonra suyu tekrar süzün.
- Bir kez de limonlu su içerisinde 20 dakika haşlayın.
- Turşu ve biberleri küp küp doğrayın.
- Maydanoz, dereotu ve soğanı ince ince kıyın.
- Tüm malzemeleri börülceyle harmanlayın.
- Bir kap içerisinde karıştırdığınız, limon suyu, zeytinyağı, tuzu ve sumağı börülce karışımının içerisine döküp sunuyoruz.
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