Borusan Contemporary, merkeze aldığı fotoğraf sanatına Türkiye’de kültürel bir platform yaratmak vizyonuyla yola çıkan ve farklı sanat disiplinleri için bir kesişim noktası haline gelen 212 Photography Istanbul’a uluslararası güncel sanatın önde gelen ve Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda temsil edilen isimlerini buluşturan özel bir seçki ile katılıyor. Başka Bir Kıyamet Mümkün başlığıyla, insanın doğa, tarih ve yaşam ile yeniden ilişkilenmesinin imkânlarını tartışmaya açan sergi, 1-11 Ekim 2021 tarihleri arasında, Akaretler Sıraevler’de yer alan 37 ve 39 numaralı binalarda izlenebilecek.

11 gün sürecek festivale özel hazırlanan seçki, Alejandro Almanza Pereda, Axel Hütte, Brigitte Kowanz, Boomoon, Christoph Dahlhausen, David Parker, Edward Burtynsky, Eelco Brand, John Gerard, Lynn Davis, Michael Kenna, Niko Luoma, Olaf Otto Becker, Sebastião Salgado ve Serkan Taycan’ın eserlerini aynı mekânda buluşturuyor. İnsan ve çevre arasındaki güçlü bağlantıyı, farklı çağdaş sanat pratiklerinden kesitler hâlinde sunan sergi, izleyicilerini gezegenin eşsiz manzaralarında özgün bir yolculuğa çıkarırken, yerel ve uluslararası sanatçıları bir araya getirerek, insanın doğa ile ilişkisine dair farklı bakış açıları ve yorumları da derliyor.

İki Yeni Yapıt

Sergi kapsamında, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan daha önce görülmemiş iki yapıt da sanatseverlerle buluşacak.

Dijital simülasyonlarıyla tanınan sanatçı John Gerrard’ın Borusan Contemporary’nin siparişi üzerine ürettiği Endling (Martha) isimli çalışması ilk kez izleyicilere sunulan eserlerden biri. Portre, manzara ve diğer janrlar arasındaki ayrımları kırmak ve yeniden yaratmak için bilgisayar grafikleri ve oyun teknolojilerini kullanan sanatçının çalışması, sanal olan ile gerçeklik arasındaki kritik ayrımı sergiliyor. “Endling” sıfatının işaret ettiği gibi, türünün son örneği olarak tüm hayatını Cincinnati Hayvanat Bahçesi’nde geçirdikten sonra, 1914’te ölen Martha adlı gezgin güvercinin öyküsü üzerinden, Antropojenik bir inceleme sunan bu çalışma, izleyicileri simülasyonla yeniden canlandırılan Martha ile yüzleştirerek kendi türümüze dair bir öz eleştiriyi gündeme getiriyor.

Seçki kapsamında ilk kez sergilenecek olan diğer yapıt ise, Olaf Otto Beckerimzasını taşıyan Ilulissat 15, 07/2015, 69° 12' 18“ N, 51° 10' 17“ W adlı fotoğraf. Becker’in 2015 yılında üretmiş olduğu bu diptik, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda yer alan diğer dört işinin de görselleştirdiği, iklim krizi anlatısına eklemleniyor. Sanatçının pratiğini büyük ölçüde şekillendiren Antroposen çağ manzaraları, bir kıyametin mümkün ve çok da yakınımızda olduğunun altını çiziyor