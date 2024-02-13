Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Borusan Sanat

        Borusan Sanat'ta bu hafta

        BİFO, 15 Şubat'ta ünlü keman sanatçısı Midori ile aynı sahneyi paylaşırken Borusan Quartet 19 Şubat Pazartesi günü klasik dönem ve romantik döneme altın imzalarını atan bestecilerin başyapıtlardan oluşan bir program sunacak. 23 Şubat Cuma günü ödüllü bir kemençe ve Girit liri icracısı, besteci ve akademisyen Emine Bostancı, Dareyn adlı projesiyle Borusan Müzik Evi'ne konuk olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 01:10 Güncelleme: 13.02.2024 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Dareyn' Borusan Müzik Evi'nde
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİFO, şubat ayının ilk konserinde dünyaca ünlü keman sanatçısı Midori ile aynı sahneyi paylaşıyor. Kraliyet İskoç Ulusal Orkestrası, NDR Elbphilharmonie Orkestrası, Suntory Hall ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın ortak siparişi olan Detlev Glanert’in “Ölümsüz Sevgiliye” başlıklı 2. Keman Konçertosu, Midori’nin etkileyici yorumuyla, Türkiye prömiyerinde dinleyenlerle buluşacak. 15 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde, Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, Brahms’ın 2. Senfonisi’ni ve Marzocchi’nin Encore eserlerini seslendirecek.

        Konser öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali, Meydan Fuaye alanında saat 19.00-19.30 arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu sohbetin devamı ve canlı konser yayını 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’te.

        Carlo Tenan-Midori
        Carlo Tenan-Midori

        Oda müziğinin usta bestecilerine bir saygı gecesi

        Borusan Quartet, 19 Şubat Pazartesi saat 20.00’de, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda vereceği konserde, oda müziğinin usta bestecilerine bir saygı gecesi sunuyor. Haydn ve Mozart’tan başlayarak Beethoven ve Schubert’e uzanan, çoksesli müziğin tarihinde klasik dönem ve romantik döneme altın imzalarını atan bestecilerin, bu repertuvara armağan ettiği başyapıtlardan oluşan bir program müzikseverleri bekliyor.

        Konser öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali, Süreyya Operası’nın üst katında saat 19.00 - 19.30 saatleri arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu sohbetin devamı ve canlı konser yayını 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’te.

        REKLAM

        Borusan Müzik Evi’nde büyüleyici bir ses ortamı

        Ödüllü bir kemençe ve Girit liri icracısı, besteci ve akademisyen Emine Bostancı, Dareyn adlı projesiyle Borusan Müzik Evi’ne konuk oluyor. Dareyn, İstanbul ve İpek Yolu’ndan gelen geleneksel müzik mirasıyla kemençenin ve viyolonselin seslerini çağdaş bir üslupla birleştiren bir proje. Müzikleri, iç içe geçmiş doğaçlamalar ve kompozisyonlarla, dinleyicilerin hayal güçlerinde söylenmemiş anlatıların varlığına yönelik diyaloglar yaratıyor. Emine Bostancı, Maya Fridman, Franz von Chossy ve Vinsent Planjer, çalgılarına olan hâkimiyetleri ve dikkat çeken performanslarıyla 23 Şubat Cuma günü saat 21.00’de, Borusan Müzik Evi’nde büyüleyici bir ses ortamı yaratmaya hazırlanıyor.

        Mert Pekduraner
        Mert Pekduraner
        REKLAM

        Mert Pekduraner ve ekibi Borusan Müzik Evi’nde

        Besteci ve gitarist Mert Pekduraner, değerli müzisyenlerden oluşan ekibiyle 24 Şubat Cumartesi günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde! Mert Pekduraner, ekip arkadaşlarıyla birlikte Doğu ile Batı arasındaki seslerin peşinden gidecekleri bir performansla dinleyici karşısında olacak. Mert Pekduraner ve grup arkadaşlarına, yaylılarda Özge Özerbek, Emre Akman ve Mehmet Gökhan Bağcı’dan oluşan Baroquest grubu eşlik edecek.

        Borusan Sanat, borusansanat.tv üzerinden yayınladığı konser kayıtlarıyla izleyicilerine bir müzik şöleni yaşatmaya devam ediyor. 17 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de yayınlanacak konser kaydında, Chris Abrahams, Tony Buck ve Lloyd Swanton’dan oluşan The Necks’in, Kod Müzik işbirliğiyle gerçekleşen 36. Nova Muzak serisi kapsamındaki konseri, borusansanat.tv’de izleyicilerle buluşacak. Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşen bu konserin kaydı, iki hafta yayında kalacak. Öncesinde back-on-stage ile gerçekleşen konser öncesi röportajı ise saat 19.30-20.00 arası sizleri bekliyor. 25 Şubat Pazar günü saat 11.30’da ise Mozart, Verdi, Rossini ve Respighi’nin yapıtlarından oluşan “BİFO ile İtalyan Opera Esintisi” başlıklı konser yayında olacak. Bir hafta boyunca izlenebilecek konserde, Tenan yönetimindeki BİFO, soprano Fatma Said’in konukluğunda İtalyan operalarından muhteşem bir seçki sunuyor. Konser öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali’nin gerçekleştirdiği söyleşi 11.00’den itibaren yayında olacak.

        Müzikseverler, BİFO’nun Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ve Borusan Quartet’in Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirdiği tüm konserleri Borusan Sanat’ın çevrimiçi radyosu Borusan Klasik’ten canlı olarak dinleyebilecek.

        Borusan Sanat’ın sezon boyu düzenlediği tüm konserlerin biletleri Passo satış noktalarından temin ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Borusan Quartet
        #Borusan sanat
        #Midori
        #Dareyn
        #konser

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        "Refah'taki insanlar nereye gidecek, Ay'a mı?
        "Refah'taki insanlar nereye gidecek, Ay'a mı?
        Bitcoinin fiyatı 50 bin doları aştı
        Bitcoinin fiyatı 50 bin doları aştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Santos açıkladı: Takıma dönecek!
        Santos açıkladı: Takıma dönecek!
        "Artık Santos devreye girmeli"
        "Artık Santos devreye girmeli"
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Kayseri'de gol sesi yok!
        Kayseri'de gol sesi yok!
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti