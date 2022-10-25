EXXEN SPOR ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR 2022?



Sadece internetten hizmet veren Exxen'in spor paketi fiyatı, aylık ve sezonluk olarak değişiyor.



Exxen spor paketi reklamlı aylık 119.90 TL iken, reklamlı sezonluk 1138.80 TL olarak belirlendi.



Exxen spor paketi reklamsız aylık 134.90 TL iken, reklamsız sezonluk 1287.60 TL olarak satışa sunuluyor.