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        Haberler Spor Futbol Almanya Borussia Dortmund, Manchester United'da forma giyen Jadon Sancho'yu kiraladı - Futbol Haberleri

        Borussia Dortmund, Manchester United'da forma giyen Jadon Sancho'yu kiraladı

        Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Manchester United takımında top koşturan forvet oyuncusu Jadon Sancho'yu kiraladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 16:43 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:43
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        Genç forvet tekrar Dortmund'a döndü!
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Jadon Sancho, Almanya'nın Borussia Dortmund takımına kiralandı.

        Borussia Dortmund Kulübünün resmi internet sitesine açıklamalar yapan forvet oyuncusu Jadon Sancho, "Bugün soyunma odasına geldiğimde yeniden eve dönüyormuşum gibi hissettim. Kulüple iletişimimi hiç kaybetmedim. Takım arkadaşlarımı tekrar görmek, sahaya çıkmak ve yüzümde bir gülümsemeyle futbol oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

        23 yaşındaki İngiliz forvet Jadon Sancho, Borussia Dortmund kariyerinde çıktığı 137 maçta 50 gol ve 64 asistlik bir performans göstermişti.

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