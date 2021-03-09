Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Borussia Dortmund Sevilla maçı saat 23:00'de başlayacak...

B.DORTMUND SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına sahne olacak Borussia Dortmund Sevilla maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Hitz - Can, Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney, Bellingham - Reyna, Reus, Sancho - Haaland.



Sevilla : Bono; Aleix Vidal Sergi Gómez Diego Carlos Rekik; Rakitić Gudelj Óliver Torres; Munir Luuk De Jong Papu Gómez.