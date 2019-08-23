Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemBoşanma aşamasındaki çiftin tartışmasında korkunç son - Haberler

Boşanma aşamasındaki çiftin tartışmasında korkunç son

DHA

Afyonkarahisar'da, boşanma aşamasındaki Tuncay D. ile Nazife D., sokak ortasında tartıştı. Ardından Nazife D., olayın büyümemesi için otomobiline bindi. Açık camdan eşinin saçını tutmak isteyen Tuncay D., bu sırada Nazife D.'nin otomobili hareket ettirmesiyle sürüklenmeye başladı. Arkadan gelen araç ile eşinin otomobili arasında sıkışan Tuncay D. hayatını kaybetti

Kadına şiddet

Afyonkarahisar'da, Tuncay D. (45),sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Nazife D.'yi bindiği araçla gitmesini engellemek isterken hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkez Harbiş Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Tuncay D., boşanma aşamasında olduğu eşi Nazife D. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nazife D., park halindeki otomobiline doğru yürümeye başladı. Bu sırada Tuncay D. de eşinin arkasından gitti.

SAÇINDAN ÇEKEREK OTOMOBİLDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

İddiaya göre, Nazife D. otomobile bindiğinde Tuncay D. de aracın açık camından elini sokup eşini saçından yakaladı. Tuncay D., Nazife D.'yi saçından çekerek otomobilden çıkarmaya çalıştı. Bu sırada Nazife D., eşinin elinden kurtulmaya çalışırken otomobili hareket ettirdi. Tuncay D. de otomobille birlikte sürüklenmeye başladı. Tuncay D., arkadan gelen başka araç ile eşi Nazife D.'nin otomobili arasında sıkıştı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tuncay D. kanlar içinde yere yığılırken, diğer araçta bulunan K.K., kazada yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tuncay D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. K.K. ise olay yerinden yapılan ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı K.K.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tuncay D.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Polis Nazife D. ile kimliği açıklanmayan diğer aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
GÜNDEMTunceli'de 3 terörist öldürüldü
Son dakika! Avukatlardan Emine Bulut cinayeti yorumu! Rezan Epözdemir: Zihinsel hadım gerekli
GÜNDEMAvukatlardan Emine Bulut cinayeti yorumu!
Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı
GÜNDEMÖnce dövdü sonra otomobilden attı
Son dakika: AK Partili Fatih Şahin: Cenk meydanında bizi yalnız bırakanları davet etmek...
GÜNDEMAK Partili Fatih Şahin: Cenk meydanında bizi yalnız ...
SON DAKİKA! Baykal'dan Suriye krizi açıklaması: Şimdi el ele vermeyeceksek...
GÜNDEMBaykal'dan Suriye mesajı: Şimdi el ele vermeyeceksek.. ...
5 metrelik kanala düşen kocasına böyle hesap sordu: Bizden neden kaçıyorsun? - Haberler
GÜNDEM5 metrelik kanala düştü, eşi böyle hesap sordu
Emine Bulut kimdir? Emine Bulut neden öldü?
GÜNDEMEmine Bulut kimdir?
KPSS sonuçları ne zaman? ÖSYM'den 2019 KPSS sonuçları tarihi açıklaması
GÜNDEMKPSS sonuçları ne zaman?
Pişkinliğin bu kadarına pes! Vurdular, tekrar para almak için öyle bir şey yaptılar ki... - Haberler
GÜNDEMPişkinliğin bu kadarına pes!
Üniversite kayıtları için son gün
GÜNDEMAdaylara son gün uyarısı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X