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Afyonkarahisar'da, Tuncay D. (45),sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Nazife D.'yi bindiği araçla gitmesini engellemek isterken hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkez Harbiş Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Tuncay D., boşanma aşamasında olduğu eşi Nazife D. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nazife D., park halindeki otomobiline doğru yürümeye başladı. Bu sırada Tuncay D. de eşinin arkasından gitti.

SAÇINDAN ÇEKEREK OTOMOBİLDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

İddiaya göre, Nazife D. otomobile bindiğinde Tuncay D. de aracın açık camından elini sokup eşini saçından yakaladı. Tuncay D., Nazife D.'yi saçından çekerek otomobilden çıkarmaya çalıştı. Bu sırada Nazife D., eşinin elinden kurtulmaya çalışırken otomobili hareket ettirdi. Tuncay D. de otomobille birlikte sürüklenmeye başladı. Tuncay D., arkadan gelen başka araç ile eşi Nazife D.'nin otomobili arasında sıkıştı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tuncay D. kanlar içinde yere yığılırken, diğer araçta bulunan K.K., kazada yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tuncay D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. K.K. ise olay yerinden yapılan ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı K.K.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tuncay D.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Polis Nazife D. ile kimliği açıklanmayan diğer aracın sürücüsünü gözaltına aldı.