Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
Manisa'da boşanma aşamasındaki bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ VURDU
İHA'nın haberine göre olay; Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Süreyya Köken, boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Köken'i (40) sokak ortasında tüfekle başından vurarak ağır yaraladı.
ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadriye Köken'in hayatını kaybettiği belirlendi.
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ
Öte yandan, Kadriye Köken'in kısa bir süre önce eşi Süreyya Köken hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Süreyya Köken'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Süreyya Köken'in pastanelerde çalıştığı, 3 çocuk annesi Kadriye Köken'in ise günlük işlerde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.