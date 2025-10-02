Habertürk
        Boşanma aşamasındaki Nicole Kidman ve Keith Urban'ın kızı Sunday Rose podyumda - magazin haberleri

        Boşanma aşamasındaki Nicole Kidman ve Keith Urban'ın kızı Sunday Rose podyumda

        Nicole Kidman ile Keith Urban'ın boşanmak üzere mahkemeye başvurduğu gün, 17 yaşındaki kızları Sunday Rose, Paris'te podyuma çıktı. Onu seyredenler arasında Johnny Depp, Charlize Theron gibi ünlüler vardı

        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 10:38 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:38
        Kızları kendi yolunda ilerliyor
        Oscar'lı oyuncu Nicole Kidman'ın 19 yıllık eşi ünlü şarkıcı Keith Urban'a boşanma davası açtığının öğrenildiği gün, kızları modellik kariyerinde önemli bir çıkış yaptı.

        17 yaşındaki Sunday Rose Kidman Urban, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defilede podyumda yürüdü. Modellik dünyasında yükselen bir isim olan Sunday Rose, tam bir yıl önce bu zamanlarda podyuma ilk kez çıkmıştı.

        Anne ve babasının boşanırken yaptıkları velayet anlaşmasına göre, Sunday Rose ve 14 yaşındaki kardeşi Faith Margaret, anneleri Nicole Kidman ile birlikte yaşayacak.

        Nicole Kidman, çocuklarıyla 306 gün geçirirken, Keith Urban 59 gün onlarla ilgilenecek. Kidman ve Urban, çocuklarla ilgili önemli kararları birlikte almak için ortak ebeveynlik yapacak.

        Haziran ayından bu yana ayrı yaşamaya başladıkları öğrenilen Nicole Kidman ile Keith Urban, birbirlerine çocuk veya eş nafakası ödemeyecek.

        Johnny Depp
        Johnny Depp

        Öte yandan Sunday Rose'un podyumda yürüdüğü defileyi pek çok ünlü isim seyretti. Johnny Depp, Jennifer Lawrence, Charlize Theron, Rosamund Pike, Carla Bruni gibi isimler, seyirci koltuklarındaki yerlerini aldı.

        Charlize Theron
        Charlize Theron
        Jennifer Lawrence
        Jennifer Lawrence
        Rosamund Pike
        Rosamund Pike
        Carla Bruni
        Carla Bruni
