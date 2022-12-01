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Haberler Yaşam Boşanma Dilekçesi Örneği: Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?
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Boşanma dilekçesi örneği: Anlaşmalı boşanma protokolü ve çekişmeli boşanma davası dilekçesi nasıl yazılır?

Boşanma süreçleri kişiler için zor ve sıkıntılı süreçler olabilir. Resmi prosedürlerin yoğun olduğu bu süreç içerisinde dilekçe yazımı da önemli bir yere sahiptir. Dilekçelerin hızlı bir şekilde işleme alınması ve değerlendirilmesi için doğru yazılmaları büyük önem taşır.

Boşanma Dilekçesi Örneği: Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Evlilikler kişilerin karşılıklı bir şekilde anlaşarak ya da tartışma nedenleri ile bitebilir. Evliliğin bitmesini başlatan süreç ise boşanma dilekçesidir. Eğer evlilikte iki taraf da boşanma konusunda kararlıysa burada anlaşmalı boşanma dilekçesi kaleme alınır. Eğer taraflardan sadece biri boşanmak isterse kişiler bireysel bir şekilde boşanma dilekçesini verir. Boşanma dilekçelerinin doğru bir şekilde yazılması sürecin doğru bir şekilde başlayıp devam etmesinde etkilidir. Sizler için hazırladığımız yazımızda boşanma dilekçesinin yazımı sırasında dikkat edilmesi gerekenlerin yanı sıra boşanma dilekçe türleri ve örnekleri hakkında merak edilenleri bir araya getirdik.

Boşanma Dilekçesi Örneği

  • Boşanma dilekçesi örneğinde taraflar ilk olarak temiz bir dosya kağıdının girişine taleplerini iletecekleri makam adını yazmalıdır.
  • Dilekçenin devamında ise davacı, davacının vekili ve davalı olunan isimlerle birlikte dilekçe sahibinin konusu eklenir.
  • Ardından dilekçe sahibi evliliği bitirmeye neden olan durum veya durumları sıralar. Varsa deliller ve belgeler de dilekçeye eklenir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Boşanma davaları anlaşmalı ya da çekişmeli bir şekilde gerçekleşebilir. Bu kapsamda dilekçeler buna uygun bir şekilde yazılmalıdır. Eğer kişiler anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayacak ise aşağıdaki adımları izlemeleri yeterli olur.

  • Taraflar dilekçenin girişinin ilgili makamın adını doğru bir şekilde yazmalıdır.
  • Ardından davacı olan kişi gerekli olan kişi bilgilerini eklemelidir.
  • Taraflar anlaşmalı boşanmaya yol açan tüm durumları sırasıyla dilekçeye eklemelidir. Burada kullanılan ifadeler açık ve net olmalıdır.
  • Eğer anlaşmalı boşanmaya neden olan durumların delil ve belgeleri varsa bunlara da dilekçede yer verilmelidir.
  • Dilekçenin sonunda gereğinin yapılmasını arz ederim ibaresi kullanılmalıdır.
  • Ad- soyad ve imza da eklendikten sonra dilekçe sonlandırılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Kişiler anlaşmalı boşanma dilekçesi yazarken doğru yazmaya özen göstermelidir. Yanlış yazılan bir anlaşmalı boşanma dilekçesi işleme alınmaz ve kişiler yeniden dilekçe vermek zorundadır. Bu da süreci uzatarak kişilerin zorlanmasına neden olur. Peki, doğru anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır? İşte merak edenler için anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği:

İstanbul Aile Mahkemesi’ne / İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne ( Eğer tatil döneminde boşanma dilekçesi verilirse nöbetçi mahkemeye talep iletilmelidir.)

  • Davacı adı soyadı
  • TC kimlik numarası
  • İkametgah adresi
  • Davalının adı soyadı
  • TC kimlik numarası
  • İkametgah adresi
  • Boşanmaya neden olan dava konusu: Kişiler davaya konu olan nedenleri açık bir şekilde bu kısımda detayları ile birlikte açıklamalıdır.

Açıklama:

  • X /X /XXX tarihinde davalı ile evlendik.
  • Meydana gelen olumsuz durumlar ve süreçler nedeniyle evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Evliliğimizi kurtarmaya yönelik emek göstersek de bu sürecin son bulmasını karşılıklı olarak netleştirdik.
  • Evliliğimizin sonlandırılması için anlaşmalı boşanma davasına başvurarak davanın açılması konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz.
  • Evliliğimizi bitirmeye neden olan delilleri sizlere ekte yer alan dosyalarda sunmaktayız:
  • Evliliğimizin anlaşmalı bir şekilde sonlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim.
  • Davacının adı soyadı
  • İmzası

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Evliliklerini sonlandırmak isteyen kişiler boşanma davası dilekçesinin nasıl yazıldığını merak ederek araştırmaktadır. Eğer anlaşmalı boşanma davası dilekçesi yazılacak ise taraflar ortak bir dilekçe ile taleplerini ilgili makama iletirler. Ancak bazı evlilikler anlaşmalı değil çekişmeli bir şekilde sonlanabilir. Çekişmeli boşanma davalarında ise taraflardan biri dilekçeyle talebini ilgili makama iletir. Burada boşanmak isteyen taraf, dilekçesini kendi başına da hazırlayabilir. Ancak burada hata yapıldığında dilekçe değerlendirmeye alınmaz. Bu yüzden kişinin yeniden dilekçe verip bu dilekçenin değerlendirilmeye alınmasını beklemesi gerekir. Bu süreçler ile uğraşmak istemeyen kişiler ise boşanma dilekçesinin adımlarını doğru bir şekilde izleyebilecekleri kaynaklar arar. İşte boşanma dilekçesi nasıl yazılır sorusunun cevapları.

  • Dilekçeyi verecek olan davacı ilk olarak ilgili makamın adını yazar.
  • Davacı olan kişi kendi adı- soyadı, TC kimlik numarası ve adres bilgilerini ekler. Ardından davalı olunan kişinin adı- soyadı, TC kimlik numarası ve adres bilgileri eklenir.
  • Eğer davacının vekili ya da avukatı varsa onun da adı- soyadı, TC kimlik numarası ve adres bilgileri eklenir.
  • Ardından boşanmaya sebebiyet veren nedenler sıralanır. Burada nedenler yazılırken kişilerin detayları doğru ve açık bir şekilde vermeleri önem arz eder.
  • Boşanma sonrasında boşanmayı talep eden davacının talepleri eklenir.
  • Davacı ve avutanın imzası ile sonlandırılır.

Boşanma Dilekçesi Verdikten Kaç Gün Sonra Mahkeme Olur?

Boşanma davası için dilekçe verildikten sonra tarafların merak ettiği konulardan biri de mahkemenin ne zaman gerçekleşeceğidir. Bu aşamada doğru bir şekilde hazırlanan boşanma dilekçeleri kısa sürede işleme alınır. Mahkemenin yoğunluğuna göre mahkeme için bir tarih belirlenir. Boşanma davaları için mahkemeler genellikle dilekçe işleme alındıktan sonra 5 ila 6 ay arasında belirlenir. Ancak anlaşmalı boşanmalarda bu süreç daha hızlı gerçekleşebilir. Anlaşmalı olmayan çekişmeli mahkemelerde ise davalının da davaya eşlik etmesi büyük önem taşır. Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma işlemi ilk celsede gerçekleşebilir. Çekişmeli boşanma davalarında ise boşanma süreci yıllarca sürebilir. Bu yüzden çekişmeli boşanma davası süreçlerinde davacı olan tarafın boşanmaya neden olan konuları doğru bir şekilde ifade etmesi. Eğer elinde varsa boşanma isteğini destekleyecek delilleri de mahkemeye sunmalıdır.

Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir?

Boşanma davasında ilk adım dilekçeyi doğru bir şekilde hazırlamak olsa da, yazılan dilekçeyi doğru olan ilgili makama iletmek büyük önem taşır. Türkiye’de boşanmak isteyen kişiler ya da çiftler hazırladıkları dilekçeleri Aile Mahkemeleri’ne sunar. Eğer tatil dönemlerinde dilekçelerini vermek istiyorlarsa kişiler burada nöbetçi aile mahkemelerine yönlendirilir. Türkiye’de bazı illerde ve ilçelerde ise aile mahkemeleri bulunmaz. Bu durumun geçerli olduğu yerlerde ise boşanma davası dilekçeleri Asliye Mahkemesi’ne teslim edilir. Burada dilekçeyi teslim edeceğiniz kişi ise ilgili makamın özel kalemidir. Özel kaleme teslim edilen dilekçe için bir numara verilir ve bu numara ile dilekçenin durumu davacı kişiler tarafından takip edilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası nasıl açılır sorusu internet üzerinden en sık araştırılan konuların arasında yer alır. Öncelikle boşanma davasının açılması için tarafların ikisinin de ya da sadece bir tarafın boşanma talebinde bulunması gerekir. Boşanma davasının açılması için kişiler boşanmaya neden olan durumları ilgili makama iletmelidir. Bu talepleri ilgili makama iletmenin yolu ise dilekçe vermektir. Anlaşmalı ya da çekişmeli olacak şekilde karar verilen boşanma talepleri için dilekçeler yazılır. Ardından aile mahkemesine yoksa asliye mahkemesi özel kalemine dilekçe iletilir. Dilekçedeki nedenler ve varsa deliller incelendikten sonra davanın açılmasına karar verilir. Eğer taraflar davaya eşlik ederse ilk celsede boşanma tamamlanır.

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