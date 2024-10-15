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        Haberler Spor Futbol Bosna Hersek: 0 - Macaristan: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bosna Hersek: 0 - Macaristan: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 4. maçında Macaristan, deplasmanda Bosna Hersek'i 2-0 mağlup etti. Dominik Szoboszlai'nin golleriyle kazanan Macaristan, puanını 5'e yükseltti. Bosna Hersek ise 1 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 00:23 Güncelleme: 15.10.2024 - 00:23
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        Macaristan deplasmanda kazandı!
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        UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 4. maçında Bosna Hersek ile Macaristan karşı karşıya geldi. Bilino Polje'deki karşılaşmayı kazanan 2-0'lık skorla Macaristan oldu.

        Macaristan'a galibiyeti getiren golleri Dominik Szoboszlai attı. 38'de ağları havalandıran Szoboszlai, 50'de ise penaltıyı gole çevirdi.

        Bosna Hersek'te Edin Dzeko, 90 dakika sahada kaldı. Macaristan'da Roland Sallai ise 68'de oyundan çıktı.

        Bo sonuçla birlikte Macaristan, 5 puana yükseldi. Bosna Hersek, 1 puanda kaldı.

        Macaristan, bir sonraki maç haftasında Hollanda deplasmanına gidecek. Bosna Hersek ise Almanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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