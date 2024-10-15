Bosna Hersek: 0 - Macaristan: 2 | MAÇ SONUCU
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 4. maçında Macaristan, deplasmanda Bosna Hersek'i 2-0 mağlup etti. Dominik Szoboszlai'nin golleriyle kazanan Macaristan, puanını 5'e yükseltti. Bosna Hersek ise 1 puanda kaldı.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 4. maçında Bosna Hersek ile Macaristan karşı karşıya geldi. Bilino Polje'deki karşılaşmayı kazanan 2-0'lık skorla Macaristan oldu.
Macaristan'a galibiyeti getiren golleri Dominik Szoboszlai attı. 38'de ağları havalandıran Szoboszlai, 50'de ise penaltıyı gole çevirdi.
Bosna Hersek'te Edin Dzeko, 90 dakika sahada kaldı. Macaristan'da Roland Sallai ise 68'de oyundan çıktı.
Bo sonuçla birlikte Macaristan, 5 puana yükseldi. Bosna Hersek, 1 puanda kaldı.
Macaristan, bir sonraki maç haftasında Hollanda deplasmanına gidecek. Bosna Hersek ise Almanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.