2 | 34

AA'nın haberine göre Osmanlı döneminden İkinci Dünya Savaşı'na kadar birçok eski eşyayı barındıran ve bu özelliği ile açık hava müzesini andıran köy, eski zanaatların yaşatıldığı dükkanlarla da ülke kültürü ve tarihine ışık tutuyor.