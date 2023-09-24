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        Haberler Spor Diğer Bosphorus Cup'ta Boğaz Yarışı nefes kesti - Diğer Haberleri

        Bosphorus Cup'ta Boğaz Yarışı nefes kesti

        Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan 22'nci Bosphorus Cup'ın ikinci gününde Boğaz Yarışı muhteşem bir atmosferde gerçekleşti. Yerli yabancı bin 200 yelkencinin yer aldığı yarışta yelkenler, İstanbul Boğazı'nda kıyasıya bir rekabet yaşadı. Dolmabahçe'den start alan, Çırağan Sarayı önünde sona eren Bosphorus Cup'ın ikinci günündeki Boğaz Yarışı'ndan sonra sıralamada overall birinciliğine Coca Cola İçecek Das teknesi ile Doğa Arıbaş yükseldi. İkinci sırada Game Changer teknesi ile Oğuz Ayan üçüncü sırada ise Chocolate 3 teknesi ile Francois Bopp yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 12:25 Güncelleme: 24.09.2023 - 12:25
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        Bosphorus Cup'ta Boğaz Yarışı nefes kesti
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        Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup'ın Boğaz Yarışı ikinci gününde benzersiz görüntüler eşliğinde gerçekleşti. 'Celebrate Istanbul' temasıyla 22'nci kez düzenlenen Bosphorus Cup'ın ikinci gününde yelkenciler kıyasıya bir rekabet yaşadı. Dolmabahçe'den start alan, Anadolu Hisarı şamandırası ve Çırağan şamandırası arasındaki hatta dümen kıran yelkenliler, Çırağan Sarayı önünde yarışı tamamladı. Boğaz Yarışı'ndan sonra sıralamada overall birinciliğine Coca Cola İçecek Das teknesi ile Doğa Arıbaş yükseldi. İkinci sırada Game Changer teknesi ile Oğuz Ayan üçüncü sırada ise Chocolate 3 teknesi ile Francois Bopp yer alıyor. 21. Bosphorus Cup'ın yeni şampiyonu, 24 Eylül Pazar günü Caddebostan açıklarında gerçekleşecek son yarışla belli olacak.

        CADDEBOSTAN'DA ŞAMPİYON BELLİ OLACAK

        Muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Bopshorus Cup'ın ikinci gününde IRC2 sıralamasında liderlikte Coca Coca İçecek Das teknesi ile Yaşar Doğa Arıbaş yer aldı. Muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Boğaz Yarışı'nın ardından 22'nci Bosphorus Cup'ın yeni şampiyonu, bugün Caddebostan açıklarında gerçekleşecek son yarışla belli olacak. Boğaz Etabı'nda olduğu gibi Caddebostan Etabı da www.youtube.com/user/BosphorusCup adresinden canlı olarak takip edilebilecek.

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