Botafogo - Santos maçı istatistikleri

Botafogo ve Santos, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. 20 puanlı Botafogo 11. sırada bulunuyor, Santos 16 puana sahip ve 17. sırada. Botafogo son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Santos, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 402. İddaa'da Botafogo kazanır 2.30, berabere biter 2.80, Santos kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Botafogo önceki hafta Cruzeiro mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Santos, Avai karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Botafogo, 9 gol attı ve 4 gol yedi.

Santos, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Santos, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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