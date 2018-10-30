Bournemouth - Norwich City maçı heyecanı

İngiltere Lig Kupası Son 8 Turu maçında Bournemouth ile Norwich City, 30 Ekim 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:45. Bournemouth son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Norwich City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 435 kodlu maçı oynayanlar; Bournemouth galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.60, Norwich City galibiyet oranı 4.30. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Bournemouth son hafta oynanan Manchester United maçında 3-1 yenildi.

Norwich City ise Everton karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında alan Bournemouth, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Norwich City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Norwich City, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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