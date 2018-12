11 | 14

C vitamininden zengin besinler

Sağlıklı kemikler oluşturmak için C vitamini çok önemli. Vücudumuz kollajen oluşturmak için C vitamini kullanıyor. İnsanlar C vitamini sentezleyemeyen tek memeli olduğu için C vitamini açısından zengin yiyecekler tüketmek çok önemli. Portakal, kivi, çilek, ananas, karpuz, kavun ve sivri biber bu yiyeceklerden birkaçı.