İstanbul'da yaşayan Filistinli bilgisayar mühendisi Mohammed Hamada, Fethiye’de yüzerken bir aksiyon kamerası buldu. Kamerayı İstanbul’a getiren Mohammed Hamada, kameradaki Salda Gölü’nde çekilmiş fotoğrafları sosyal medyaya koyarak sahibini buldu. Kameralarına kavuşan Gürkan Yenigün ve eşi Nur Kobya Yenigün, “Hani ‘Böyle insanlar kaldı mı?’ diye bir klişe var ya, işte biz o klişeyi yaşadık” dedi.



Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Mohammed Hamada iş için gittiği Antalya’da araba kiraladı ve gezerek Fethiye Ölüdeniz’e kadar geldi. 24 Ağustos’ta denizde yüzdüğü esnada değeri yaklaşık 3 bin TL olan bir aksiyon kamerası buldu. Mohammed Hamada kamerayı İstanbul’a getirdi. Kameranın içindeki fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Mohammed Hamada, kameranın sahibini aramaya başladı. Mohammed Hamada’nın mesajı binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Kameranın sahibi Gürkan Yenigün’ündü. Arkadaşları mesajı görünce Gürkan Yenigün’e iletti. Böylece kamera sahibine ulaşmış oldu. Gürkan Yenigün ve eşi Nur Kobya Yenigün, Mohammed Hamada ile önceki gün Kadıköy’de buluştu.



Fotoğrafların sosyal medya üzerinden paylaşılması sayesinde kameranın sahibine ulaşan Mohammed Hamada önceki gün Yenigün çifti ile buluşarak teslim etti. Yenigün çifti: ‘Böyle insanlar kaldı mı’ klişesini yaşadık.

Hamada, “Denizde dalış yaparken suyun altında siyah bir şey gördüm. Çok eski Osmanlı döneminden kalma silah sandım önce. Birkaç kez daldıktan sonra ancak alabildim su bulanık olduğu için göremedim. Kamera olduğunu görünce 1 ay önce Olimpos’ta denizde düşürdüğüm akıllı saatim aklıma geldi. Sonra Türkiye’de iki kere cüzdanımı kaybettiğimi ve ikisinde de geri geldiğini anımsadım. İstanbul’a gelince belki içinde görüntüler vardır diye düşündüm ve baktım. Gürkan Bey ve eşinin fotoğraflarını gördüm. Beyefendi eşinin fotoğraflarının yayınlanmasını istemez belki diye kendisinin fotoğrafını yayınlayarak kameranın sahibini aradığımı söyledim. Kendisi bana ulaştı, bulduğum için mutluyum. Ayrıca sosyal medyada aldığım yorumlar da çok güzeldi. İnsanlar güzel ve çok komik şeyler yazıyorlar. Mesela bir tanesi ‘evlen benimle’ demiş, çok güldüm” dedi.Kamerayı 1’inci evlilik yıldönümünde eşine hediye aldığını söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Nur Kobya Yenigün (28) “ Yaklaşık 2 ay önce bir AVM açılışında uygun fiyata veriyorlar diye 800 kişilik bir kuyrukta saatlerce bekleyerek aldım. Hep eşim kullandı ben hiç kullanamadım. 24 Ağustos’ta Ölüdeniz de elime aldım, onun bir ipi var koluma doladım. Kendim yüzücüyüm. Kurbağalama yüzerken kolumda bir hafiflik fark ettim. Elimi bir kaldırdım kamera yok. Eşime haber verdim birkaç kez daldım ama bulamadım. 4-5 metre derinlere kadar indim ancak yok. Çok ağladım, üzüldüm. Çünkü eşime aldığım bir hediyeydi. Ertesi günümüz çok kötü geçti. Hiç keyif alamadık ve sonra da geri döndük zaten. Deniz onu bir gün mutlaka karaya atar biliyorduk. Ancak bize geri gelmesini asla beklemiyorduk. Birileri bulur kendine alır ya da zaten bulunsa da çalışmaz diye düşündük. Bulunduğunu duyduğumda şok oldum. İnanamadım mutluluktan ağladım. Ne kadar teşekkür etsem az” diye konuştu.Turizmci Gürkan Yenigün (28) ise, “Ben denizdeyken eşimde yüzmeye geldi ve kamerayla çekim yapmaya çalışıyordu. Bir anda ‘Gürkan gitti’ diye bağırdı. ‘Ne gitti?’ diye sorduğumda kameranın ipinin bağlı olduğu kolunu kaldırdı ve boştu. Hemen dalmaya başladık. 4-5 metre kadar gittik. Çevreden yardım ederek dalıp arayanlar da oldu. Ancak belime kramp girdi. Eşimin genzi yandı. Sağlığımızdan önemli değil deyip bıraktık. Bizim kamerayı kaybettiğimiz gün oradan ayrıldıktan sonra meğer Mohammed bulmuş. Aynı gün bulmuş ve bize getirdi. Arkadaşlarım sosyal medyada dolaşan postu görünce bana ulaştılar. Mohammed’e öyle ulaştım. Şok içerisindeyiz. Hani ‘Böyle insanlar kaldı mı?’ diye bir klişe var ya, işte biz o klişeyi yaşadık.” dedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ