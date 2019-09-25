Boyun fıtığının; teknolojinin ilerlemesiyle yapılan işlerin çoğunun bilgisayar başında olması nedeniyle iyice yaygınlaşan bir rahatsızlık haline gelmesine sebep olmuştur. Bilgisayar ve direksiyon başında iş yapan kişilerde, hareketsiz kaldıkları için daha yaygın olarak görülmektedir.

Boyun kısmında yedi tane bulunan ve boynumuzun hareketini sağlayan omurlar vardır. Sabit işlerde çalışan ve bu tarz yaşamları olan kişilerin; egzersiz yapmadan sabit durmaları, bu omurların kaymasına ve zarar görmesine neden olmaktadır. Boyun fıtığı tedavisine başlanılmazsa çok büyük sıkıntılara yol açabilmektedir.

Boyun Fıtığına İyi Gelenler