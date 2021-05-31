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HaberlerGündem3. SayfaBozayı çobana saldırdı
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Bolu'da bozayı çobana saldırdı! Kendini baltayla savundu

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde hayvan otlatırken bozayının saldırısına uğrayan Abdullah Menderes Çağrı (53),yaralandı. Çağrı, elindeki baltayla kendisini savunup, ayıdan kurtuldu

Bozayı çobana saldırdı
DHA

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bozayının saldırısına uğrayan çoban yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Dörtdivan ilçesi Adakınık Mahallesi Söğütlü Yaylası'nda meydana geldi. Hayvan otlatan Abdullah Menderes Çağrı, yanında yavrusu bulunan bozayının saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çağrı, baltayla kendisini savunarak ayıdan kurtuldu.

Ayı kaçarken, Abdullah Menderes Çağrı, oğlunu arayarak yardım istedi. Gelen oğlu tarafından Dörtdivan İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürülen Çağrı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağrı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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