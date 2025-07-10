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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Bozcaada Caz Festivali 5 Eylül'de başlıyor

        Bozcaada Caz Festivali 5 Eylül'de başlıyor

        Caz ve afrobeat üretimleriyle öne çıkan Kokoroko'dan Kerem Görsev Quintet'e, Mohini Dey'den M Lisa ft. Tolga Bilgin'e birçok sanatçı ve grup 5-6-7 Eylül'de düzenlenecek Bozcaada Caz Festivali'nde müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 13:37 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:37
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        Bozcaada Caz Festivali 5 Eylül'de başlıyor
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        Bozcaada Caz Festivali, bu yıl dokuzuncu kez müzikseverleri ve disiplinler arası toplulukları 5-6-7 Eylül’de bir araya getirmeye hazırlanıyor. Paribu'nun ana sponsorluğunu üstlendiği Bozcaada Caz Festivali, müzik programıyla Ayazma Manastır, Habbele Beach ve Salhane'de gündüzden geceye uzanan bir deneyim sunacak. Bozcaada Caz Festivali’nden doğan KEŞİF programı da kültür, teknoloji, tasarım ve girişimciliğin kesişiminde paneller, bedensel deneyim atölyeleri, söyleşi ve yürüyüşler gibi birçok farklı formatta buluşmaya ev sahipliği yapacak.

        Festival, bu yıl müzikseverleri 2014’ten bu yana Birleşik Krallık sahnesinde caz ve afrobeat üretimleriyle öne çıkan Kokoroko’nun yanı sıra funk ve cazı elektronik altyapılarla zenginleştiren Fransız grup Electro Deluxe ile buluşturacak.

        Katılımcılar Kerem Görsev, Volkan Hürsever, Ferit Odman, Barış Doğukan Yazıcı ve Engin Recepoğulları'nı bir araya getiren Kerem Görsev Quintet’i de dinleme fırsatı bulacak. Çok yönlü müzisyenliğiyle tanınan bas gitarist, aranjör, prodüktör ve vokalist Mohini Dey (USA) ve Bozcaada Caz Festivali’ne özel olarak bir araya gelen M Lisa ft. Tolga Bilgin projesi, adaya müziği yayan isimler olacak.

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        #Bozcaada Caz Festivali
        #Paribu
        #konser
        #müzik
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