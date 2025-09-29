Bozcaada nerede? Bozcaada hangi şehirde, ilde, bölgede?

"Bozcaada hangi şehirde?" veya "Bozcaada hangi ilde?" sorularının idari yanıtı, Çanakkale'dir. Bozcaada, Gökçeada ile birlikte Çanakkale iline bağlı iki adamızdan biridir ve aynı zamanda bir ilçe (district) statüsündedir. Antik dönemdeki adıyla "Tenedos" olarak bilinen bu ada, Ege Denizi'nde, Çanakkale Boğazı'nın tam ağzında yer alır. Bu konumu, onu tarih boyunca stratejik bir kale ve sığınak yapmıştır. Günümüzde ise adaya ulaşım sadece feribotla sağlanmakta olup, bu göreceli izolasyon onun otantik mimarisini ve sakin yaşam tarzını korumasına yardımcı olmuştur. İşte Bozcaada'nın konumu ve tüm özellikleri...

BOZCAADA HANGİ İLDE VE HANGİ ŞEHİRDE BULUNUYOR?

"Bozcaada hangi ilde?" ve "Bozcaada hangi şehirde?" sorularının tek bir idari cevabı vardır: Çanakkale. Bozcaada, Çanakkale ilinin 12 ilçesinden biridir. Türkiye'de Gökçeada ile birlikte "ada-ilçe" statüsüne sahip (yani anakarada toprağı bulunmayan) iki ilçeden biridir.

Bozcaada'nın bir ilçe olması, onun Çanakkale'nin bir mahallesi veya köyü olmadığı, kendi kaymakamlığı, belediyesi ve idari yapısı bulunduğu anlamına gelir. Çanakkale'nin merkez ilçesiyle arasında Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi bulunur. Bu konumu, onu idari olarak Çanakkale'ye bağlı, ancak coğrafi ve kültürel olarak tamamen kendine has bir yerleşim yeri yapar.

BOZCAADA HANGİ BÖLGEDE YER ALIR? MARMARA MI EGE Mİ? "Bozcaada hangi bölgede?" sorusu, tıpkı Gökçeada gibi, coğrafi bir nüansı beraberinde getirir. İdari olarak Bozcaada, bağlı bulunduğu Çanakkale ili sebebiyle Marmara Bölgesi'nde kayıtlıdır. Ancak bu idari bir tanımdır. Coğrafi olarak Bozcaada, Marmara Denizi'nde değil, Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alır. Çanakkale Boğazı'nın Ege Denizi'ne açıldığı noktada konumlanmıştır. Bu nedenle adanın iklimi (bol rüzgarlı, düşük nemli), bitki örtüsü (makilik, çamlar ve üzüm bağları) ve genel kültürü, tipik bir Kuzey Ege adası karakteri gösterir. Sonuç olarak, idari olarak Marmara Bölgesi'ne, coğrafi olarak ise Ege Bölgesi'ne dahil olduğunu söylemek en doğru tanımdır. BOZCAADA KONUMU NEDİR? ULAŞIM NASIL SAĞLANIR? "Bozcaada konumu nedir?" sorusunun en net cevabı, "Kuzey Ege'de bir adadır". Türkiye'nin Gökçeada ve Marmara Adası'ndan sonra üçüncü büyük adasıdır. Anakaradaki Ezine ilçe kıyılarına (Odunluk İskelesi) yaklaşık 5-6 kilometre (3.2 deniz mili) mesafede yer alır. Adanın bu konumu, ulaşımını da belirler. Bozcaada'ya karayoluyla doğrudan bir bağlantı yoktur; ulaşım sadece deniz yoluyla sağlanır.