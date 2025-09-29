Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Bozcaada nerede? Bozcaada hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Bozcaada nerede? Bozcaada hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Türkiye'nin en büyük üçüncü adası olan Bozcaada, Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale Boğazı'nın hemen girişinde stratejik bir konuma sahiptir. "Bozcaada nerede?" sorusu, bizi üzüm bağları, tarihi Rum evleri, görkemli kalesi ve rüzgar gülleriyle ünlü bir masal diyarına götürüyor. Sadece bir tatil mekanı değil, aynı zamanda köklü bir bağcılık kültürünün de merkezi olan ada, sakinliği ve otantik dokusuyla dikkat çekiyor. Peki, bu eşsiz ada tam olarak hangi ile bağlı ve ulaşım nasıl sağlanıyor? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 12:28 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:28
        Bozcaada nerede?
        "Bozcaada hangi şehirde?" veya "Bozcaada hangi ilde?" sorularının idari yanıtı, Çanakkale'dir. Bozcaada, Gökçeada ile birlikte Çanakkale iline bağlı iki adamızdan biridir ve aynı zamanda bir ilçe (district) statüsündedir. Antik dönemdeki adıyla "Tenedos" olarak bilinen bu ada, Ege Denizi'nde, Çanakkale Boğazı'nın tam ağzında yer alır. Bu konumu, onu tarih boyunca stratejik bir kale ve sığınak yapmıştır. Günümüzde ise adaya ulaşım sadece feribotla sağlanmakta olup, bu göreceli izolasyon onun otantik mimarisini ve sakin yaşam tarzını korumasına yardımcı olmuştur. İşte Bozcaada'nın konumu ve tüm özellikleri...

        BOZCAADA HANGİ İLDE VE HANGİ ŞEHİRDE BULUNUYOR?

        "Bozcaada hangi ilde?" ve "Bozcaada hangi şehirde?" sorularının tek bir idari cevabı vardır: Çanakkale. Bozcaada, Çanakkale ilinin 12 ilçesinden biridir. Türkiye'de Gökçeada ile birlikte "ada-ilçe" statüsüne sahip (yani anakarada toprağı bulunmayan) iki ilçeden biridir.

        Bozcaada'nın bir ilçe olması, onun Çanakkale'nin bir mahallesi veya köyü olmadığı, kendi kaymakamlığı, belediyesi ve idari yapısı bulunduğu anlamına gelir. Çanakkale'nin merkez ilçesiyle arasında Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi bulunur. Bu konumu, onu idari olarak Çanakkale'ye bağlı, ancak coğrafi ve kültürel olarak tamamen kendine has bir yerleşim yeri yapar.

        BOZCAADA HANGİ BÖLGEDE YER ALIR? MARMARA MI EGE Mİ?

        "Bozcaada hangi bölgede?" sorusu, tıpkı Gökçeada gibi, coğrafi bir nüansı beraberinde getirir. İdari olarak Bozcaada, bağlı bulunduğu Çanakkale ili sebebiyle Marmara Bölgesi'nde kayıtlıdır.

        Ancak bu idari bir tanımdır. Coğrafi olarak Bozcaada, Marmara Denizi'nde değil, Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alır. Çanakkale Boğazı'nın Ege Denizi'ne açıldığı noktada konumlanmıştır. Bu nedenle adanın iklimi (bol rüzgarlı, düşük nemli), bitki örtüsü (makilik, çamlar ve üzüm bağları) ve genel kültürü, tipik bir Kuzey Ege adası karakteri gösterir. Sonuç olarak, idari olarak Marmara Bölgesi'ne, coğrafi olarak ise Ege Bölgesi'ne dahil olduğunu söylemek en doğru tanımdır.

        BOZCAADA KONUMU NEDİR? ULAŞIM NASIL SAĞLANIR?

        "Bozcaada konumu nedir?" sorusunun en net cevabı, "Kuzey Ege'de bir adadır". Türkiye'nin Gökçeada ve Marmara Adası'ndan sonra üçüncü büyük adasıdır. Anakaradaki Ezine ilçe kıyılarına (Odunluk İskelesi) yaklaşık 5-6 kilometre (3.2 deniz mili) mesafede yer alır.

        Adanın bu konumu, ulaşımını da belirler. Bozcaada'ya karayoluyla doğrudan bir bağlantı yoktur; ulaşım sadece deniz yoluyla sağlanır.

        • Ana Ulaşım Hattı (Geyikli): Adaya yıl boyunca (yaz-kış) düzenli ve tarifeli araçlı feribot (araba vapuru) seferleri, GESTAŞ tarafından Geyikli Yükyeri İskelesi'nden yapılmaktadır. Geyikli, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı bir beldedir. Adaya gitmek isteyen araç sahiplerinin öncelikle Geyikli'ye ulaşması şarttır. Feribot yolculuğu yaklaşık 30-35 dakika sürer.
        • Diğer Seferler: Yaz aylarında, turizmin yoğun olduğu dönemlerde, Çanakkale il merkezinden (Çanakkale-Bozcaada) ve bazen İstanbul'dan (İDO/BUDO) da hızlı deniz otobüsü veya feribot seferleri düzenlenebilmektedir. Ancak ana ve kesintisiz hat her zaman Geyikli'dir.

        Adanın liman konumu, tarihini de belirlemiştir. Limanın hemen girişinde ziyaretçileri karşılayan görkemli Bozcaada Kalesi, adanın stratejik öneminin bir kanıtıdır. Cenevizliler, Venedikliler ve Fatih Sultan Mehmet dönemi sonrası Osmanlılar tarafından kullanılan bu devasa kale, adanın hem Ege Denizi'ni hem de Çanakkale Boğazı'nın girişini kontrol etme gücünü simgeler.

        RUM VE TÜRK MAHALLELERİ

        "Bozcaada nerede?" sorusu, aynı zamanda eşsiz bir kültürel haritayı da işaret eder. Bozcaada ilçe merkezi, tarihi ve mimari dokusuyla koruma altına alınmış iki ana mahalleden oluşur:

        • Türk Mahallesi (Alaybey veya Cumhuriyet Mahallesi): Feribottan inildiğinde kalenin sağında kalan, daha çok Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bölgedir. Daha düz, ızgara planlı sokakları, tarihi Köprülü Mehmed Paşa Camii ve Alaybey Camii'nin bulunduğu, ahşap cumbalı evlerin görülebildiği kesimdir.
        • Rum Mahallesi (Eski Mahalle veya Yunan Mahallesi): Feribottan inildiğinde sol tarafta kalan, adanın simge fotoğraflarının çekildiği bölgedir. Daha dolambaçlı ve dar Arnavut kaldırımlı sokaklara, renkli kapı ve pencerelere sahip "ada mimarisi" evlerine, Meryem Ana Kilisesi'ne (Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi) ve onun yanındaki tarihi saat kulesine ev sahipliği yapar.

        Bu iki mahallenin bir dere yatağı (Lale Deresi) ile doğal olarak ayrılması ve günümüzde uyum içinde bir arada var olması, Bozcaada'nın kendine has, otantik ve kozmopolit yapısının temelini oluşturur.

        RÜZGAR GÜLLERİ VE POLENTE FENERİ

        Bozcaada'nın konumu, batı ucunda (Batı Burnu) ikonik manzaralar sunar. Adanın en batı noktası, gün batımını izlemek için en popüler yerdir. Burada, tarihi Polente Feneri ile birlikte Türkiye'nin ilk rüzgar enerji santrallerinden (RES) biri olan rüzgar gülleri yer alır. Bu modern rüzgar türbinleri, tarihi fenerle birlikte adanın modern simgelerinden biri haline gelmiştir. Adanın en ünlü plajı olan Ayazma Plajı da yine bu bölgeye yakındır.

