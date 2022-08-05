Bozuk konserve uyarısı! 0:00 / 0:00

DHA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, botulizme neden olan 'clostridium botulinum' bakterisinin genellikle bozuk konserve gıdalardan kaynaklandığını belirtti.

HASTALIK BELİRTİLERİ 18-36 SAAT SONRA BAŞLIYOR Gıda alımından 18-36 saat sonra hastalık belirtilerinin başladığını söyleyen Demirel, "İlk başta halsizlik, yorgunluk hali oluyor ancak bizi alarm haline getiren, dikkat etmemiz gereken; kişinin çift, bulanık görmesinin olması, konuşma bozukluğu ve yutma güçlüğünün oluşması. Eğer öyküsünde konserve var ise botulizm düşünülmeli. Tedavisinin en erken dönemde yapılması gerekiyor. Burada en önemli şey antitoksin ne kadar erken verilirse tedavi ve hayatta kalmasının daha etkin olduğu düşünülüyor" dedi.

KAPAĞI ŞİŞMİŞ KONSERVEYE DİKKAT! Doç. Dr. Demirel, dikkat edilmesi gereken noktalara da değinerek, "Özellikle kapağı şişmiş, kokusu bozulmuş konservelerin yenmemesi gerekmekte. Ticari ürünlerde bile konserve tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Yeterli ısı ve basınçta düzgün şekilde kapağının kapatılması gerekiyor. Kullanılmadan önce de en az 10 dakika kaynatılması gerekiyor. Kapağı şişmiş ve kokmuş besinler tüketilmemeli. Mikrodalgada ısıtmak hiçbir şekilde toksini öldürmüyor. Bu önemli çünkü bu yanılgıya düşülüyor. En önemlisi de kontrol etmek, kokusu ve rengi bozulmuş konserveyi tüketmemek" diye konuştu.