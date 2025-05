Brad Pitt, Pedro Pascal ve Alexander Skarsgård'ın ilginç çizmeli stili

Brad Pitt, bir derginin yaz sayısı için poz verirken ilginç stiliyle dikkat çekti. Oyuncu, 4 bin 500 dolara satılan uzun çizmesiyle objektiflerin karşısına geçti.

61 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, neredeyse bacağının tamamını kaplayan salaş çizmelerle dergiye poz verdi ama bu, dikkatli moda takipçileri için ilk kez giyilen bir çizme değildi.

Brad Pitt'in fotoğraf çekiminden önce, Hollywood'un ünlü oyuncuları Pedro Pascal ve Alexander Skarsgård aynı çizmelerle stillerini tamamladı.

Pedro Pascal, 'The Last of Us' dizisinin ikinci sezonunun Los Angeles galasında kırmızı halıda diz üstü çizmeleriyle boy gösterdi. Hollywood'un yakışıklı ismi, çizmeleriyle uyumlu siyah deri pantolonla poz verdi.

Aynı çizmeleri tercih eden bir başka isim de Cannes Film Festivali kırmızı halısını renklendiren İsveçli oyuncu Skarsgård oldu.

Skarsgård, 'Eagles Of The Republic' filminin dünya prömiyeri için çıktığı Cannes kırmızı halısında çizmeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncu, stili hakkında yorum yaparken, "Filmdeki karakterim çok fazla deri giyiyor, bu yüzden halıda ve galada deri giymek uygun geldi" dedi.