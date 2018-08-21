Bradford City - Burton Albion sahaya çıkıyor

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Bradford City, 21 Ağustos 2018 Salı günü Burton Albion takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Bradford City 3 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Burton Albion 3 puanda ve 17. sırada. Ev sahibi Bradford City, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Burton Albion son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 463. İddaa'da Bradford City kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Burton Albion kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Bradford City son haftadaki Chesterfield müsabasında 2-0 kazandı.

Burton Albion ise Doncaster Rovers karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Bradford City, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Burton Albion ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Burton Albion, 1 gol atarken 3 gol yedi.

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