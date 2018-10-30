Braga - Nacional Madeira karşılaşma önü

Portekiz Lig Kupası Grup B heyecanı devam ediyor. Braga, 30 Ekim 2018 Salı günü Nacional Madeira takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 23:15. Braga 3 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Nacional Madeira 1 puanda ve 2. sırada. Braga son 1 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ile oynadı. Nacional Madeira, son 1 maçında 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 469. İddaa'da Braga kazanır 1.15, berabere biter 4.60, Nacional Madeira kazanır 8.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Braga son haftadaki Nacional Madeira müsabasında 4-2 kazandı.

Nacional Madeira, Braga karşılaşmaında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, alan Braga, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Nacional Madeira ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Nacional Madeira, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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